I 2018 blev Haas nummer fem i Formel 1's konstruktør-VM, og sidste år blev de nummer ni.

I 2018 år blev Kevin Magnussen nummer ni i Formel 1-VM, og sidste år blev han så nummer 16.

Kan Magnussen og hans team stoppe nedturen i 2020? Var sidste sæson blot et blip på radaren eller udtryk for teamets reelle styrke?

»Hvis man ser på vores størrelse og ressourcer, kan man godt argumentere for, at niendepladsen sidste år måske er vores naturlige position i feltet,« siger Kevin Magnussen til B.T og fortsætter:

...det bliver ikke nemt i år, og det er vi helt klar over... Kevin Magnussen

»Men hvordan skal man så forklare, at vi var så gode i 2018? I 2018 havde vi faktisk en bil, der var god nok til at blive nummer fire i konstruktør-VM. Det blev vi så ikke, fordi vi var for uerfarne og lavede nogle dumme fejl, men vi burde have snuppet fjerdepladsen,« siger den danske Haas-stjerne og fortsætter:

»Hvis man ser det på den måde, kan man sige, at vi i år burde kunne gøre det bedre end i 2018, for der blev vi nummer fem med en ikke-toppræstation. Men det bliver ikke nemt i år, og det er vi helt klar over.«

Faldet fra femte- til niendepladsen i 2019 skyldtes den problematiske VF19-model. Ved sjældne lejligheder var den forrygende hurtig, og så leverede Magnussen nogle af sine bedste Formel 1-omgange nogensinde.

Men alt for ofte betød et aerodynamisk problem, at Haas VF19 aldrig fik dækkene op på den rette temperatur, og så var Kevin Magnussen og hans teamkammerat Romain Grosjean chanceløse.

Foto: AMANDA PEROBELLI Vis mere Foto: AMANDA PEROBELLI

Både Magnussen og teamchef Günther Steiner er overbeviste om, at den nye VF20-model ikke har samme problemer som forgængeren.

»Teamet er blevet forstærket i løbet af vinteren. Der er kommet nogle rigtigt kompetente folk til,« siger Magnussen.

»Men Haas er et team, der ikke hyrer folk bare for at blive større, for det har vi simpelthen ikke råd til,« siger danskeren og fortsætter:

»Så de folk, vi hyrer, er virkelig kompetente. Det er ikke, fordi vi har fået en hel hær af nye folk, men der er kommet folk til fra flere af de store team. Jeg kan ikke nævne navne, men det ser supergodt ud.«

Op til sidste sæson blev Kevin Magnussens italienske race-engineer, Giuliano Salvi, skiftet ud med Gary Gannon. Briten fortsætter som danskerens primære ingeniør, men hans performance-engineer, Jose Manuel Lopez, er skiftet til McLaren.

»Så jeg fortsætter med samme race-engineer og system-engineer, men min performance-engineer er ny. Jeg ved faktisk ikke, hvem der bliver – han kommer udefra – men ved vintertesterne var det vores simulator-engineer, som sagtens kunne udfylde rollen i hele sæsonen. Men han er meget værdifuld i simulator-programmet, så han skal tilbage til det, når sæsonen starter,« siger Magnussen.

I 2019-sæsonen endte Kevin Magnussen på en skuffende 16.-plads med blot 20 point. Endnu dårligere gik det for Romain Grosjean, der kun skrabede 8 point sammen og endte på en overordnet 18-plads.

Australiens Grand Prix i Melbourne, sæsonens første, køres den 15. marts.