B.T. ser tilbage på de danske Formel 1-kørere. I dag Kevin Magnussen.

Der har været mange bump på vejen, men i dag er Kevin Magnussen Danmarks i særklasse bedste Formel 1-kører.

Hvor man med hans fire forgængere i motorsportens kongeklasse altid talte om, hvornår Formel 1-eventyret var slut, handler snakken vedrørende Kevin Magnussen om, hvornår, han får chancen i et topteam.

Magnussen Junior kører i år sin sjette Formel 1-sæson, og han har været med i over 100 grandprixer.

Kevin Magnussen Født: 5. oktober 1992

Inden Formel 1 – bl.a.: Renault World Series-vinder 2013

Formel 1-debut: Australiens Grand Prix 2014

Formel 1-løb: 102 (2014-20)

Team: McLaren (2014-15), Renault (2016), Haas (2017-20)

Bil: McLaren-Mercedes, Renault, Haas-Ferrari

Bedste placering: Andenplads (Australien 2014)

Bedste kvalifikation: Fjerdeplads (Australien 2014)

Bedste placering i VM: Nummer 9 (2018)

Hans far, Jan Magnussen, nåede 25 grandprixer, og de øvrige tre danske Formel 1-kørere var til start i syv grandprixer. Tilsammen!

Med en suveræn sejr i Renault World Series 2013 understregede Kevin Magnussen, at han var klar til Formel 1.

McLaren, der i en årrække havde uddannet danskeren i teamets Young Driver-program, droppede resolut Sergio Perez for at få plads til Magnussen, der kvitterede med en sensationel andenplads i sit allerførste Formel 1-løb, Australiens Grand Prix 2014.

»Det var fantastisk at blive nummer to i min debut, men set i bakspejlet var det også en forbandelse. Det skruede alles forventninger – inklusiv mine egne – op på et urealistisk niveau,« siger Magnussen.

Kevin Magnussen i Haas-Ferrari under vinter-testerne op til 2020-sæsonen Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussen i Haas-Ferrari under vinter-testerne op til 2020-sæsonen Foto: Grand Prix Photo

Da McLaren skulle skaffe plads til Fernando Alonso i 2015, blev Magnussen trods en flot debutsæson degraderet til reservekører.

Da det hurtigt stod klart, at McLaren i de følgende år ville satse på de erfarne eksverdensmestre Alonso og Jenson Button, forlod danskeren teamet.

På vej ud ad døren fik Magnussen en kommentar om ’forkert attitude’ fra den bitre McLaren-boss Ron Dennis.

Omtrent samme besked fik han, da han et år senere også forlod Renault for at skrive ny kontrakt med sin nuværende arbejdsgiver, Haas F1 Team.

En gang imellem går han over grænsen. Men som regel har jeg ikke problemer med Kevin eller med de manøvrer, han har lavet overfor andre. Kevin er cool! Formel 1-køreren, Daniel Ricciardo, om Kevin Magnussen

Hos Haas fik Magnussen lov til at være sig selv.

»Jeg har ikke mærket noget til forkert attitude eller manglede arbejdsmoral,« sagde Haas-teamchef Guenther Steiner efter få måneders samarbejde.

I sine foreløbig tre Haas-sæsoner har Kevin Magnussen etableret sig i Formel 1. Han er nu en af de kørere, der står forrest i køen af kørere, der bejler til en chance i et topteam. Og det skyldes ikke mindst hans kompromisløse kørestil.

»Jeg tror, mange af de andre er lidt bange for mig,« siger han med et smil.