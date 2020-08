Søndag aften havde Kevin Magnussen fået den ærgerlige karambolage med Alexander Albon (Red Bull) i starten af det britiske grandprix på afstand.

Han havde haft tid til at analysere sammenstødet, der sendte ham ind i barrieren i banens næstsidste sving.

»Da jeg så ham, var det alt for sent at give ham mere plads,« sagde Magnussen.

Han påpeger, at Albon på et så tidligt tidspunkt af løbet var meget utålmodig.

Det ville være mere oplagt, at han havde ventet lidt Kevin Magnussen

»Det ville være mere oplagt, at han havde ventet lidt. Han havde en langt hurtigere bil end mig, og han havde ikke behøvet at tage så stor en chance. Han kunne nemt have overhalet mig i det næste sving. Men det var ikke fordi han havde onde hensigter – han bedømte bare situationen dårligt.«

Dommerne tillagde Albon hovedparten af ansvaret for sammenstødet, og idømte thailænderen en tidsstraf på fem sekunder.

»Jeg har egentlig ikke nogen mening om straffen. Ligegyldigt hvilken straf han får, gør det jo ikke nogen forskel for mig,« konkluderede Magnussen.

Haas-teamchef Guenther Steiner var mere frustreret.

Straffe-systemet virker ikke! Gunther Steiner, Haas-teamchef

»Straffesystemet virker ikke,« slog hans fast.

»Vi fik 10 sekunder i Ungarn for en radiosamtale på opvarmningsrunden - i dag fik Albon fem sekunder for at ødelægge en anden kørers løb. Forbrydelsen svarer ikke til straffen,« sagde han.

Allerede i den kommende weekend afvikles næste afdeling af Formel 1-VM 2020, og der køres igen på Silverstone.

Det er i forvejen en bane, der ikke passer godt til Haas' 2020-model, og nu er Magnussen også hæmmet af den manglende erfaring fra søndagens løb.

»Det får ganske stod betydning for næste weekend, at jeg ikke fik kørt mere end en omgang i dag. Jeg håber, vi kan indhente så meget som muligt, og vi vil forsøge at lære alt, hvad vi kan under træningen på fredag.«

»Jeg ville rigtig gerne have haft en masse omgange i dag, så jeg kunne have lært endnu mere om bilen. Det er frustrerende, men sådan er det. Vi vil som altid gøre det så godt som muligt.«