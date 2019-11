Selvom 2019-sæsonen næsten er slut, fortsætter Haas VF19 med at overraske. Og nu endda også positivt: For første gang siden Europa-premieren i Spanien i begyndelsen af maj kom begge Haas-kørere i top-10 ved kvalifikationen til Brasiliens Grand Prix.

Romain Grosjean kvalificerede sig på ottendepladsen, mens Kevin Magnussen var 183/1000 sekund langsommere på tiendepladsen. Da Charles Leclerc rykkes tilbage på grund af et motorskift, starter Haas-kørerne fra 7.- og 9.-pladsen.

Efter kvalifikationen brugte Magnussen halvanden time sammen med sine ingeniører på at studere data fra bilen og kvalifikationen.

»Jeg havde et par ting, jeg lige ville checke,« sagde han da han endelig kom ud af pitgaragen.

»Jeg tror bare, at jeg ikke fik sat omgangen helt perfekt sammen. Det var ikke fordi, det var forfærdeligt, men på den her bane skal der ikke ret meget til, før man falder langt tilbage. Jeg var halvanden tiendedele langsommere end Romain, og jeg ville checke hvordan det kunne ske. Han kørte nok bare en rigtig god omgang, mens jeg ikke fik det det bedste ud af det. Men det er skønt, at vi begge er i top-10. Det har vi ikke været i rigtig mange løb, så stemningen i teamet er i top i dag.«

Magnussen var den eneste af kørerne i den afgørende Q3 (for de 10 hurtigste kørere, red.), der ikke startede med et forsøg på brugte dæk. Med kun et sæt nye dæk tilbage, havde han derfor kun et kvalifikations-forsøg.

»Jeg havde ikke lyst til at prøve på brugte dæk,« forklarede han til B.T.

»Set i bakspejlet var det måske ikke det bedste valg. Men jeg troede, de brugte dæk ville være dårligere, end de reelt var. Alle de andre prøvede de brugte dæk, og var ikke så meget langsommere. Men der er ikke noget at være skuffet over – vi havde begge biler i Q3 for første gang i lang tid.«

Top-10 placeringerne kom som en glædelig overraskelse for Magnussen og co. Inden træningen startede frygter danskeren, at Interlagos-banen ikke ville passe særligt godt til den temperamentsfulde VF19-model.

»Der er fair at sige, at vi er blevet positivt overraskede hvor god bilen er her,« sagde han til B.T.

Om udsigten til at score sine første VM-point siden Ruslands Grand Prix siger Magnussen:

»Det bliver uden tvivl svært. Det bliver varmere i morgen (søndag), og så vil vi få problemer med et styre dækkene. Vi må bare gøre hvad vi kan, og prøve at holde os i top-10. Men det er en bane, hvor det er ret nemt at overhale, og derfor bliver det svært at forsvare vores placeringer.«