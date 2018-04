11.-pladsen er en god startposition i Kina.

»Hvis man skulle lave en fejl, var det en god dag at gøre det på.«

To småfejl fra Kevin Magnussen under kvalifikationen til Kinas Grand Prix kostede ham et par tiendedele sekund.

»Da jeg varmede op til min afgørende omgang, lå jeg bag Esteban Ocon, og han kørte ret langsomt. Det betød, at jeg ikke fik mine dæk op på den rette temperatur, og allerede i første sving lavede jeg en fejl – og der kom også en fejl i sving otte,« forklarede han til BT.

Men trods en på papiret skuffende 11.-plads var Kevin Magnussen tilfreds efter kvalifikationen til Kinas Grand Prix.

»Det er ikke tit, man er glad for at misse Q3 (for top-10, red.), men det er jeg faktisk i dag,« sagde han til BT.

Den overraskende udmelding hænger sammen med dæk-reglementet. Herefter skal kørerne i top-10 starte på de dæk de har kvalificeret sig på, mens resten af feltet har frit dæk-valg.

Mens de overlegne Ferrari- og Mercedes-biler, der besatte de fire første pladser, satte deres tider på soft-dæk, brugte kørerne fra femte- til 10.-pladsen ultrasoft. Og de kan på Shanghai International Circuit næppe holde meget mere end 10-15 omgange. Det betyder de skal tidligt i pit – så tidligt, at de sandsynligvis må have endnu en dækskifte senere i løbet.

Magnussen kan starte på soft-dæk, og hvis det kører efter planen, skifter han senere til medium-dæk, som kan holde i mål. Dermed sparer han et stop i forhold til konkurrenterne foran ham, og det vil alt andet lige give ham en stor fordel.

Magnussens teamkammerat Romain Grosjean, der starter fra 10. position efter at have vundet kvalifikations-duellen mod danskeren for første gang i år, antydede da også, at 11. start-position på soft-dæk kunne vise sig bedre en selv femtepladsen på de skrøbelige ultrasoft.

»Det er en bonus med det frie dæk-valg. Bilen er god, og hvis vi kan få det hele til at passe sammen, er jeg sikker på jeg kan score point,« sammenfattede Magnussen.