Efter det er blevet officielt, at han ikke forsætter hos Haas, virker Kevin Magnussen på samme tid resigneret og afklaret. Ingen i Formel 1 er i tvivl om, at der ligger økonomiske årsager bag Haas-ledelsens beslutning om at satse på 'betalingskørere' i 2021. Da han sætter sig ned for at tale med B.T. om de seneste hektiske uger, slår han fast:

»Jeg har været uheldig!«

Uheldig med timingen. Han havde kontraktudløb på et tidspunkt, da bunden blev slået ud af Haas' økonomi. Da coronakrisen påvirkede hans personlige sponsor Jack & Jones. Da Ferrari skulle finde plads til et par af deres juniorkørere i Formel 1. Da Haas byggede en 2020-model, der ikke gav ham mulighed for at vise sig frem over for andre Formel 1-teams.

»Men på andre tidspunkter i min Formel 1-karriere har jeg været heldig. Så... sådan er det bare,« fortsætter han.

Kevin Magnussen lægger ikke skjul på, at han har været uheldig i Formel 1 2020.

Det virker, som om du er kommet overens med situationen?

»Som sagt: Det er, hvad det er. Jeg kan mærke på folk omkring mig, at det ikke handler om, at jeg ikke har præsteret. Jeg føler, at jeg har gjort mit bedste – at jeg kan kigge tilbage og sige, at jeg har gjort, hvad jeg kunne.«

»Hvis 2020 bliver mit sidste år i Formel 1, vil jeg helt klart se tilbage og være tilfreds med min indsats. Det er svært at vurdere sig selv, men jeg har altid haft en tro på, at jeg har det, der skal til for at få succes i Formel 1.«

Succes i Formel 1 har for Kevin Magnussen altid været lig med verdensmesterskaber.

»Lige siden jeg var et lille barn, har jeg drømt om at blive verdensmester – det har aldrig været mit mål bare at være med i Formel 1. Jeg ville vinde, og det er det, jeg har stræbt efter og troet på. Hvis det her er min sidste sæson i Formel 1, vil det mål ikke blive opfyldt, og det må jeg så forholde mig til.«

»Men omvendt vil jeg sige, at hvis man som lille dreng sætter sig et så sindssygt mål som at blive verdensmester i Formel 1, går efter det, satser alt på det og tror på det på den måde, jeg har troet på det, så er der også noget stort over komme så langt, som jeg trods alt er kommet. Men jeg har altid troet på, at det kunne blive til mere end bare at være med i Formel 1.«

Magnussen siger, at det har været et hårdt pres at køre Formel 1.

Er der noget, du fortryder i din tid i Formel 1?

Lang pause. Så et par tilløb til et svar. Og endelig:

»Nej – ikke rigtig.«

»Nogle gange har jeg tvivlet på, om det med at blive verdensmester kunne lade sig gøre, men jeg har altid troet på mig selv. Og den tro er kun blevet styrket af at have været med i Formel 1 i så mange år. Man er til eksamen hver gang man sidder i en Formel 1-bil – man skal levere hver gang, hvis man vil blive i Formel 1. Det er et stort pres, specielt hvis man kun har sit talent – sin kunnen i bilen – at byde ind med. Så er det virkelig vigtigt, at man hver eneste gang leverer sit allerbedste. Så det har været et hårdt pres.«

Hvad er du allermest stolt over fra din tid i Formel 1?

»Jamen, jeg ved ikke, om jeg er specielt stolt over noget. Det er ikke fordi, jeg er utilfreds, men ’stolt’ er et underligt ord. Sådan lidt selvfedt, ikke? Jeg er tilfreds med det, jeg har præsteret, og jeg synes, jeg er nået langt i Formel 1. Og det, jeg har nået, er kommet fra talent, vilje og en tro på mig selv. Jeg er tilfreds med, at jeg kunne nå så langt i min sport uden at komme fra en rig familie – jeg har jo ikke haft en far, der kunne betale for min karriere. Det sluttede allerede i gokart – han havde kun råd til og med en gokart. Men jeg har haft det held, at jeg har et motorsports-efternavn, så på den måde har min far kunnet bane noget af vejen for mig. Men fordi jeg er søn af Jan Magnussen, kom der også en masse forventninger, så efternavnet har både været godt og skidt. Men mest godt.«

Så – alt i alt er du tilfreds med din tid i Formel 1?

»Jeg er tilfreds med, at jeg er nået rigtig langt – længere end næsten alle andre når. Over 100 løb i Formel 1, en masse point, været på podiet og kørt for et par store teams.«

Kevin Magnussen rejser sig. Han skal videre – mod nye mål, nye sejre.

»Jeg har fået en masse fede oplevelser i Formel 1,« siger han til afsked.