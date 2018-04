Kevin Magnussen erkender, at perioden under safety car ødelagde hans muligheder for at score flere VM-point i Kinas Grand Prix.

Kevin Magnussen hentede en 10. plads og et enkelt VM-point i et løb, hvor han ellers lå til at blive nummer otte.

Men da Kevin Magnussen kørte mod 8. pladsen og gode point i Shanghai, indtraf et uheld hos nogle konkurrenter, og det forårsagede en safety car på banen.

Det blev afgørende for resten af løbet og resultat, da Kevin Magnussen og Haas valgte ikke at skifte danskerens dæk, selvom hans konkurrenter benyttede perioden med safety car til at tage et 'gratis' pitstop og få friske dæk på.

Den beslutning fra Haas viste sig at give bagslag, fordi Renault med Nico Hülkenberg og Carlos Sainz blæste forbi Kevin Magnussen mod løbets afslutning. Det samme gjorde McLarens Fernando Alonso, og så var der 'kun' det ene point at holde fast i for Kevin Magnussen.

Danskeren var tilfreds, men ærgrede sig over at have mistet et bedre resultat i forbindelse med den føromtalte safety car.

»Jeg er tilfreds med løbet, men den safety car ødelagde resultatet. Jeg synes ellers, at vi har haft en god weekend. Men med de omstændigheder, der var, tror jeg ikke, at vi kunne have fået mere ud af det. Vi kommer stærkt tilbage i Baku om 14 dage,« sagde han efter løbet til BT og smuttede videre til møde med sine ingeniører.

Kevin Magnussen havde forinden udtalt sig til Luna Christofi og Viasat Sport. Her havde han svært ved at vurdere, om et par nye dæk ved den famøse safety car ville have gjort en forskel.

»Jeg ved ikke, om det havde hjulpet at gå i pit sammen med Renault'erne. Men det er helt sikkert, at det kom på et uheldigt tidspunkt. Men det kan ske,« sagde Kevin Magnussen og fortsatte:

»Jeg havde virkelig svært ved det (de kolde mediumdæk, red.), efter safety car kører ind. Jeg kørte over kantstenen for at få en god udgang, men så kører han (Hülkenberg, red.) forbi.«

Kevin Magnussen var i Kina involveret i flere gode dueller, og han havde på intet tidspunkt tid til at slappe af i raceren. Umiddelbart en sjov dag på kontoret for en racerkører, men resultatet tog lidt af glæden over de mange dueller.

»Jeg fik kørt noget race. Det var sjovt og underholdende, men jeg ville hellere have kørt et kedeligt løb og scoret fire eller seks point,« sagde Kevin Magnussen.

Efter sæsonens tre første løb har Kevin Magnussen scoret 11 point. Det rækker til en tiendeplads i VM-stillingen, der er fuldstændig åben i toppen med dagens resultat, hvor Red Bulls Daniel Ricciardo tog sejren efter flere fantastiske overhalinger.

Kevin Magnussens Haas-kollega Romain Grosjean er fortsat uden VM-point i denne sæson, efter at han søndag opnåede en skuffende 17.-plads i løbet.