Kevin Magnussen er en mand, der værner meget om sit privatliv.

Dog åbnede den danske Formel 1-kører en smule op for forholdet til kæresten Louise Gjørup under sit talkshow i Cirkusbygningen.

Parret fortalte sidste år, at de var blevet forlovet, og den store dag bliver til sommer. Parret mødte hinanden, lige da Kevin Magnussen var røget ud af McLaren i 2015, og hele den situation satte han ord på.

»Det var også en rigtig ny ting. Jeg var meget forvirret, da jeg mødte Louise. Det var nyt, at jeg havde mistet mit sæde,« fortæller Kevin Magnussen om den hårde periode.

Kevin Magnussen under onsdagens talkshow. Foto: Nils Meilvang

En tid, der vendte op og ned på mange ting, og derfor fløj tankerne også rundt i hovedet på ham.

»Jeg var rundt på gulvet i den tid. Vi blev først rigtigt kærester et års tid senere (efter de mødte hinanden, red.). Der var lige nogle ting, der skulle gå op i mit liv. Det var en proces,« siger Kevin Magnussen om hele perioden og mødet med kæresten, der sidste år blev hans forlovede.

Og til sommer giver han altså sit store 'ja' til Louise Gjørup, som han offentliggjorde forlovelsen med i slutningen af oktober 2018. Dengang ønskede Kevin Magnussen ikke at oplyse hverken tid eller sted for brylluppet, og generelt er han påpasselig med at fortælle for meget om sin to år yngre kæreste.

»Jeg har det underligt med at dele ud af mit privatliv til folk, jeg ikke kender. Så jeg vil ikke gå i for mange detaljer. Og det håber jeg, at folk vil respektere,« sagde Kevin Magnussen.