Kevin Magnussen åbner for en mere privat og personlig side i et nyt program på TV2, hvor han sammen med Emil Erichsen sejler ud på skibet 'Havana'.

Her tilbringer de to kendisser 24 timer sammen på havet ud for Spaniens kyst i det, der så er blevet til to afsnit i programmet 'Emil og Kevin på Havana', der er optaget i august måned i år.

Det er en fælles passion for sejlads, der har bragt Kevin Magnussen og Emil Erichsen til søs sammen.

Indimellem arbejdet med at sejle 'Havana', dyk i det spanske hav ud for Bilbao taler Kevin Magnussen og Emil Erichsen om løst og fast i forhold til drømme, karriere, familie samt op og nedture.

Emil Erichsen inviterer Kevin Magnussen med ud på familie-skibet 'Havana'. Foto: Nils Meilvang

Samtalen i den første episode mellem drejer på et tidspunkt ind på at blive forældre.

Her funderer Emil Erichsen over, hvor vildt det var for ham at blive far og vil høre, om det også er noget, som Kevin Magnussen stiler efter at blive i sit liv, før karrieren som racerkører slutter.

Det vil den danske Formel 1-stjerne gerne.

»Ja, jeg vil gerne køre race i nogle år endnu, og jeg gider ikke være 40 år, når jeg bliver far. Jeg er 26 (nu 27, red.), så jeg har lidt tid at løbe på, inden jeg bliver 40. Vi må se, hvad der sker. Der er ikke en plan for det, men jeg kan bare mærke, at jeg et eller andet sted glæder mig til den del,« fortæller Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen fortæller også, at hans lykke ikke længere kun er gjort med resultaterne på racerbanen.

Sådan var det tidligere, men blandt andet mødet med hans nuværende kone Louise Gjørup Magnussen har ændret racerkørerens syn på livet.

Selvom Formel 1 stadig betyder en hel det, så er lykken for Kevin Magnussene i større grad gjort ved at stifte familie, dyrke relationer og venskaber.

Du kan se hele programmet 'Kevin og Emil på Havana' på TV2 Play.