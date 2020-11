Bahrains Grand Prix vil blive husket for Romain Grosjeans spektakulære ulykke. Det var et nærmest ufatteligt mirakel, at Kevin Magnussens teamkammerat slap omtrent uskadt ud af sin knuste, brændende bil.

Haas F1 Team chef Guenther Steiner har igennem den svære 2020-sæson ofte talt om, hvor uheldige hans kørere var – og om hvordan heldet før eller siden måtte vende. Det gjorde det i Bahrain. Ikke i forhold til resultater, men i forhold til noget langt vigtigere.

Da det først var gået galt for Grosjean, fungerede alt optimalt. Formel 1's Medical Car med læge Ian Roberts og chauffør Alan van der Merwe var fremme ved ulykkesstedet i løbet af få sekunder. De lokale marshals udfyldte deres rolle godt. Overlevelses-cellen bestod den ultimative crash-test. Og den halo-sikkerhedsbøjle omkring cockpittet, der trods modstand fra mange kørere blev indført i 2018, reddede Grosjeans liv.

Men held er også en afgørende faktor. Hvis Grosjean var blevet slået bevidstløs, var han næppe kommet levende ud af flammerne.

Alt det, Formel 1's sikkerhedsansvarlige kunne forberede sig på, gik godt. Efter en times reparation af autoværnet kunne man genoptage løbet.

Tilbage var den menneskelige faktor.

Kevin Magnussen og Grosjean har gennem deres fire år hos Haas-teamet haft det, der bedst kan beskrives som et ’kompliceret’ forhold. De har kæmpet hårdt og haft flere sammenstød på banen. Men udenfor bilerne har de opbygget et venskab, der på lidt længere sigt måske ville kunne gøre dem til team-kammerater i sportsvogns-racing.

Der er ingen der ved, hvordan Grosjeans racer-fremtid ser ud, men hans Formel 1-karriere er efter alt at dømme slut.

Og man kan kun gætte på, hvad Kevin Magnussen tænkte på, da han kravlede ned i sin Haas-racer til re-starten i Bahrain. Han bliver far om få måneder, og det, der en time tidligere var sket med den tredobbelte far Grosjean, kan ikke undgå at have påvirket ham.

Alligevel kørte han ud og lavede en af sine sædvanlige kanon-starter. Han tog de chancer, der er nødvendige for at få Haas-teamets umulige VF20 frem i rækkerne. Og da Lance Strolls Racing Point-Mercedes slog en kolbøtte foran ham og endte med bunden i vejret, slækkede han kun lige den smule på gassen, der var nødvendigt. Der var total fokus på opgaven.

Det, Magnussen og hans 18 kollegaer leverede på en aften, hvor kun et mirakel reddede Grosjeans liv, var bemærkelsesværdigt.

Det understregede, at Formel 1-kørere er lavet af et ganske særligt stof. At de er det, der i det amerikanske rumfartsprogram er ’mænd af den rette støbning’

Bahrains Grand Prix 2020 var en alvorlig huskekage til Formel 1-familien.

Der vil altid være en risiko forbundet med at køre over 300 km/t.

Og det er begrænset, hvor mange mirakler der er i Formel 1. Mon ikke det er det, Magnussen og co. tænker på, inden de falder i søvn i aften?