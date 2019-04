Starten på Kinas Grand Prix gik søndag morgen lidt over otte dansk tid.

Og et godt stykke inde i løbet blev Formel 1-fansene forkælet med en fed duel mellem Ferraris Sebastian Vettel og Red Bulls Max Verstappen.

I kampen om femtepladsen efter 20 omgange bed Verstappen sig fast på Vettel, der lå lige foran ham.

Se duellen øverst i artiklen.



Sebastian Vettel så presset ud et øjeblik, men tyskeren lod sig ikke bare lige sådan overhale og fik afvist Max Verstappen, der gjorde et ihærdigt forsøg på at komme forbi.

Kevin Magnussen fik en ærgerlig start på løbet i Kina.

Danskeren startede som nummer ni, men kort efter starten blev han overhalet af flere kørere og faldt langsomt ned gennem feltet.

Efter 23 omgange lå Magnussen nummer 12.