En løbsweekend til glemmebogen. Videre.

Kevin Magnussen kom aldrig til at spille en rolle i søndagen Formel 1-grandprix i Monaco.

Her sluttede danskeren på 13.-pladsen, hvilket trods alt var en forbedring på seks placeringer i forhold til startpositionen som nummer 19.

Men det skyldtes også, at flere foranliggende biler måtte forlade løbet i den sidste fase.

Først fik McLarens Fernando Alonso problemer og måtte trille ud med rygende motor, siden bragede Charles Leclerc sin Sauber op bag i Brendon Hartleys Toro Rosso.

Sidstnævnte udløste løbets eneste (virtuelle) safety car, og det gav lige et par hop op for Kevin Magnussen, der dog alt i alt havde en stille og rolig eftermiddag i fyrstedømmet, hvor det historisk set er svært at overhale.

#MonacoGP



Safe to say it was far from a classic but we made up some spots along the way. @KevinMagnussen P13, @RGrosjean P15. #HaasF1



Next up - #CanadianGP pic.twitter.com/tA2QDe5kQf — Haas F1 Team (@HaasF1Team) May 27, 2018

Om ikke andet sluttede han foran sin Haas-holdkammerat Romain Grosjean, der blev overhalet allerede lige efter, at starten var gået. Her smuttede Red Bulls Max Verstappen også forbi, og efterfølgende rasede Haas-franskmanden over radioen:

»Hvad fanden, han kørte mig næsten af banen,« sagde Romain Grosjean, men det var uklart, hvem af de to overhalende biler udbruddet var rettet mod, men tv-billeder kunne tyde på, at det var den danske holdkammerat.

Han sluttede to pladser bag Kevin Magnussen som nummer 15, og han har stadig ikke formået af slutte foran sin danske holdkammerat i denne sæson.

Daniel Ricciardo vandt Monacos Grand Prix, og det var første gang i karrieren, at den australske Red Bull-kører kunne sejre fra pole position - det skete trods problemer med bilen undervejs. Derfor var der på et tidspunkt kun få lige over en håndfuld sekunder mellem de fem forreste kørere, men det blev aldrig til alvorlige overhalingsforsøg.

Top-6 endte derfor med at se ud på præcis samme måde, som da løbet startede.

END OF RACE



TOP 10

RIC

VET

HAM

RAI

BOT

OCO

GAS

HUL

VER

SAI#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/HwEjE7153Z — Formula 1 (@F1) May 27, 2018

Mens Daniel Ricciardos kørsel imponerede, vakte holdkammeraten Max Verstappen også opsigt. Han startede sidst - lige et lille stykke bag Kevin Magnussen - på grund af den flove kollision med væggen under lørdagens tredje træning, der kostede deltagelsen i kvalifikationen. Alligevel kørte han sig helt op i pointene og sluttede på en 9.-plads og modbevidste dermed delvist opfattelsen af, at det er umuligt at overhale i Monacos snævre gader.

For Haas understregede søndagens hændelser i løbet kun det billede, der havde tegnet sig under træninger og kvalifikation: Monacos gader har absolut ikke været omgivelser, hvor holdet kunne leve op ’best of the rest’-prædikatet fra begyndelsen af sæsonen.

Ja, så sent som i seneste løb i Spanien blev Kevin Magnussen jo nummer seks.

Haas i 2018 Sådan har Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2018-sæsonen. Australien - Magnussen: Udgået, Grosjean: Udgået.

Udgået, Udgået. Bahrain - Magnussen: 5, Grosjean: 13.

5, 13. Kina - Magnussen: 10, Grosjean: 17.

10, 17. Aserbajdsjan - Magnussen: 13, Grosjean: Udgået.

13, Udgået. Spanien - Magnussen : 6, Grosjean : Udgået.

: 6, : Udgået. Monaco - Magnussen: 13, Grosjean: 15. Samlede point: Magnussen: 19 point.

Grosjean: 0 point.

Nu kan al fokus rettes mod det kommende løb i Canada, hvor det igen bliver en ’normal’ Formel 1-bane frem for denne weekends atypiske gadebane.

Her har Haas samtidig allerede proklameret, at man vil have opdateringer klar til Kevin Magnussens og Romain Grosjeans racere.

Der køres i Canada 10. juni.

Her kan du (gen)se BTs livedækning af Formel 1-løbet i Monaco: