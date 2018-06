Kevin Magnussen har sagt det mange gange de seneste uger:

»Vent til vi kommer tilbage til en rigtig racerbane – så er vi med igen.«

Beviset leverede han søndag på Paul Ricard-banen i Frankrig. Efter to svære løb på de specielle baner i Monte Carl og Montreal var Haas-raceren igen konkurrencedygtig, og Magnussen kvitterede med en fornem sjetteplads.

»Jeg fik en god start og kom forbi Leclerc. Så var der en masse kaos i første og andet sving, som jeg er heldig at komme igennem uden at skade hverken bil eller dæk,« fortsatte ham om sit løb, der nærmest forekom perfekt.

»Jeg ved ikke om det ligefrem var perfekt. Jeg følte faktisk at mit første stint var lidt for langsomt, og jeg var nervøs for om vi havde farten til at forsvare min position. Men i andet stint kom det hele til live igen, og jeg havde heldigvis ikke mistet ret meget rent positions-mæssigt,« sagde han efter løbet til B.T.

»Det fungerede bare meget bedre med soft-dækkene i andet stint. Og til allersidst, da jeg kom under pres fra Bottas, kom dækkene endnu mere til live. Jeg kørte og troede, jeg havde for varme bagdæk, men de var åbenbart i virkeligheden for kolde, for da jeg begyndte at presse endnu mere på, fordi jeg blev lidt desperat over Bottas, fik jeg endnu mere greb. Det er sådan noget man lærer og en god erfaring at tage med sig, men næste weekend starter vi igen fra nulpunktet på en ny bane. Det er derfor Formel 1 er så svært!. Men lige nu er jeg bare super glad.«

(AFP PHOTO / Boris HORVAT) Foto: BORIS HORVAT

Formel 1 er midt i en hektisk periode med fem løb på seks uger, og Magnussen og co er i aktion i begge de to næste weekender.

»Teoretisk set burde de næste to baner (Red Bull Ring i Østrig og Silverstone i England, red.) passe godt til os, så det krydser vi fingre for,« siger han.