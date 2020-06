Lewis Hamilton er ikke bange for at sætte sine rivaler i skudlinjen.

'I skal vide, at jeg ved, hvem I er, og jeg ser jer,' lyder det fra Formel 1-verdensmesteren.

I et indlæg på Instagram går han ufortrødent til angreb på kollegaer gog rivaler i sin sport for den tavshed, der her har været udbredt oven på de seneste dages scener i USA. Her bliver der protesteret mod politiets behandling af den sorte befolkning, efter at den 46-årige George Floyd døde i politiets varetægt.

'Der er ikke et eneste tegn fra nogen i min sport, som selvfølgelig også er domineret af hvide mennesker. Jeg er en af de eneste farvede mennesker, men jeg står helt alene,' skriver briten:

'Jeg ville have troet, at I på nuværende tidspunkt ville have set, hvorfor det her sker og have sagt noget om det, men I kan ikke stå ved siden af os.'

Lewis Hamiton understreger, at han udelukkende bakker op om de fredfyldte protester, men påpeger, at det ikke bare finder sted i USA.

'Vi kan ikke opnå fred, førend vores såkaldte ledere laver en ændring. Det her foregår ikke kun i Amerika, men i Storbritannien, Spanien, Italien og alle andre steder,' skriver han.

Efter Lewis Hamilton ligefremme udbrud er andre Formel 1-kollegaer så kommet til tasterne på sociale medier.

Charles Leclerc har siden sat ord på sin holdning. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Charles Leclerc har siden sat ord på sin holdning. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Lando Norris, Charles Leclerc, Nicholas Latifi og Daniel Ricciardo har alle ytret sig siden.

'For at være helr ærlig. Jeg følte mig utilpas ved at dele mine tanker om situationen på sociale medier, og det er derfor, jeg ikke har sagt min mening tidligere. Jeg tog totalt fejl,' skriver Charles Leclerc blandt andet:

'Racisme skal mødes med handling og ikke tavshed. Det er vores ansvar at sige fra over for uretfærdigheder.'

Fra Daniel Ricciardo lyder det: 'Mere end nogensinde skal vi stå samme. Racisme er en gift og skal ikke behandles med vold eller stilhed, men med sammenhold og handling.'