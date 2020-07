Det var én stor nedtur for de røde Ferrari-racere søndag eftermidag.

Her måtte begge biler nemlig udgå kort efter, at holdets to kørere Charles Leclerc og Sebastian Vettel kolliderede i begyndelsen af løbet.

Og nu påtager den unge Leclerc sig det fulde ansvar for kollisionen, der blandt andet resulterede i, at Sebastian Vettel på første omgang mistede sin bagvinge.

»Jeg undskyldte (over for Sebastian Vettel, red.). Jeg er skuffet over mig selv, jeg gjorde det rigtig dårligt i dag og skuffede holdet,« fortæller Leclerc i et interview, som du kan se i videoen øverst i artiklen.

I am disappointed in myself. I'm sorry but being sorry is not enough. Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 12, 2020

Derudover har Leclerc også undskyldt over sit hold og holdkammerat på Twitter.

'Jeg er skuffet over mig selv. Jeg er ked af det, men at være ked af det er ikke nok. Seb (Sebastian Vettel, red.) har ingen skyld i dag. Jeg har skuffet holdet, efter de arbejdede en hel uge for at få opdateringerne klar,' skriver han i sit opslag, som du kan se herover.

Også Sebastian Vettel har reageret på løbets uheldige udfald set med Ferrari-øjne.

»Jeg blev meget overrasket. Jeg havde indersiden og forventede ikke, at Charles (Leclerc, red.) ville prøve på noget,« udtaler den tyske racerkører.