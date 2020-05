B.T. fortæller om de danske racerkørere, der testede Formel 1 men aldrig fik chancen i løb. I dag: Kris Nissen.

Kris Nissen kæmpede med Ayrton Senna i Formel 2000 i 1982. Så rykkede danskeren op i Formel 3, hvor han vandt det tyske mesterskab i 1986.

Det tyske Formel 1-team Zakspeed tilbød danskeren en test i eftersommeren 1986.

Testen fandt sted på den portugisiske Estoril-bane, og danskeren imponerede. Faktisk så meget, at Zakspeed tilbød Nissen at køre sæsonens to sidste løb i Mexico og Australien.

Zakspeed var debuteret i Formel 1 året forinden, og 1986 var deres første sæson med to biler. Englænderen Jonathan Palmer var førstekører, og den anden bil var ’solgt’ til Huub Rothengatter.

Hollænderen imponerede ikke, og da hans sponsorer sidst på sæsonen ikke overholdt betalingsbetingelserne, blev Nissen fløjet til Mexico.

Men da Nissen mødte op i pitten på autodromen i Mexico City, var danskerens Formel 1-debut aflyst.

Med udsigt til at miste sædet var Rothengatters sponsorer hostet op med de sidste penge, og så måtte det økonomisk pressede Zakspeed-team skuffe danskeren.

Ved en test i eftersommeren 1986 imponerede Kris Nissen det tyske Zakspeed-team så meget, at de inviterede ham til at debutere i Mexicos Grand Prix. Foto: Grand Prix Photo

Nissen satsede i 1987-88 på sportsvognsracing, men arbejdede videre med Formel 1-planerne.

I sommeren 1988 var han klar til en ny Formel 1-test for Leyton House-teamet, men så crashede han alvorligt under træning til et sportsvognsløb på Fuji-banen i Japan.

Nissen sad alt for længe i den brændende Porsche, og efter hans kollega Paolo Barilla havde reddet ham ud, svævede han i ugevis mellem liv og død på et hospital i Tokyo.

Han kom sig langsomt, men var et år efter ulykken klar til at køre race igen. Formel 1 lignede et afsluttet kapitel, men han gjorde sig i de følgende år stærkt bemærket i standardvognsracing.

Kris Nissen Født: 20/07 1960 Inden Formel 1-tests – bl.a.: Tysk mester i Formel 3 1986 Formel 1-tests: Teams: Zakspeed (1986), Sauber (1994) Baner: Nürburgring, Estoril (1986), Circuit de Catalunya (1994). Største sejre: DTM Norisring 1994, nummer otte i Le Mans 1988

Her fandt han så stærke sponsorer, at Formel 1-drømmen kunne genoplives i slutningen af 1994.

Den økonomiske opbakning sikrede ham en test for Sauber-teamet, og også Arrows-teamet flirtede med Nissen og hans sponsorer.

Da både Sauber- og Arrows-sæderne blev besat til anden side, overvejede Nissens sponsorer at købe det økonomisk pressede Simtek-team.

Planerne blev opgivet, da Simtek gik konkurs, og dermed sluttede Nissens Formel 1-drømme.

Kris Nissen kæmpede sig tilbage efter den alvorlige ulykke i Japan, og fik en stor karriere i blandt andet det tyske standardvognsmesterskab DTM (billedet). Foto: Grand Prix Photo

Da Formel 1-drømmen var opgivet

Kris Nissen kæmpede sig heroisk tilbage efter ulykken i Japan.

Allerede i 1989 gjorde han comeback i det tyske standardvognsmesterskab DTM, hvor han i de følgende år var en af klassens hurtigste. I 1991 vandt han 24-timersløbet for standardvogne på Nürburgring.

Han trak sig tilbage som aktiv kører, da han i 2003 overtog jobbet som chef for VW Motorsport. Her førte han i de næste 10 år VW frem til sejre i blandt andet Dakar-rallyet. I 2017 gjorde han comeback i den danske DTC-serie.