Dommen over Kevin Magnussen er kontant.

'Det var virkelig ikke den ideelle test for ham,' lyder det.

Hos Formel 1s officielle hjemmeside har man vurderet vindere og tabere i de seks test-dage, der nu er overstået som forberedelse til 2020-sæsonen.

Og her bliver den danske Haas-pilot som den eneste kører i feltet fremhævet på negativ. Herudover nævnes kun teams på plus- og minus-siderne for nogle dage, hvor bilerne over en bred kam fremstod særdeles kørestærke.

Kevin Magnussen i aktion under vintertesten. Foto: ALBERT GEA Vis mere Kevin Magnussen i aktion under vintertesten. Foto: ALBERT GEA

'Der var ikke mange tabere i testen, så imponerende var pålideligheden over hele linjen og den minimale mængde af fejl hos kørerne kan betyde, at mange måske vil føle, at det er lidt hårdt at putte Kevin Magnussen i denne kategori,' skriver F1.com.

Der altså gør det alligevel.

Og det skyldes flere ting.

At Kevin Magnussen kørte færrste omgange af alle, 250, hvilket var 216 omgange færre en verdensmesterens Lewis Hamiltons total.

'Og han spildte så meget tid af den sidste eftermiddag i garagen, mens teamet udbedrede et problem med koblingen,' lyder det på Formel 1s hjemmeside:

'Hans hold havde også den laveste samlede antal omgange med 649. 254 færre end Mercedes. Så alt i alt er han ikke i perfekt form inden Melbourne (hvor første grandprix køres 15. marts, red.). Men har i det mindste en god fornemmelse for bilen indtil videre.'

Her kan du læse, hvordan B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard vurderer udfaldet af vintertestene.

De øvrige tabere - foruden Kevin Magnussen - ifølge Formel 1s hjemmeside er Mercedes' motorer, Ferrari og Alfa Romeo, mens vinderne bliver udråbt til at være Mercedes, Red Bull, Racing Point, Williams og Renault.