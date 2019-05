H.K.H. Kronprins Frederik er på besøg i Barcelona til Spaniens Grand Prix.

Der var royalt besøg til Kevin Magnussen og Haas-holdet, da kronprins Frederik kiggede forbi.

Og den danske Formel 1-kører og hans holdkammerat Romain Grosjean fik et par opbakende ord med på vejen af den danske tronarving forud for løbsstarten søndag eftermiddag.

»Jeg tror, de vil gøre alt for at komme højere op. Der skal lidt held til også, men de er i hvert fald klar, tror jeg, til at give den en skalle,« lød det fra den danske kronprins, da TV3 Sport snakkede med ham forud for løbet.

Haas har indtil videre haft en noget bedre weekend i Barcelona sammenlignet med de sidste par løb.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean gik begge videre til Q3 i kvalifikationen, og Magnussen starter som nummer otte, alt imens Romain Grosjean ligger lige foran som nummer syv.

Forrest ligger Valtteri Bottas fra Mercedes, der kvalificerede sig hurtigst af alle kørerne i feltet.

Du kan følge Spaniens Grand Prix direkte her på BT.dk.