Hurlum-Haas-huset.

Det er måske meget dækkende for, hvordan tingene står til hos Formel 1-teamet Haas i øjeblikket.

I hvert fald hvis man tager udgangspunkt i problemerne med bilen og dækkene, der lader til kun at blive mere og mere omfattende. For krisen kradser altså for alvor hos Magnussen og co., og udsigterne for resten af sæsonen ser dystre ud.

»De sidder jo og klør sig selv i håret og kan ikke finde ud af, hvordan de skal komme videre,« lyder det blandt andet fra B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard i den seneste udgave af podcasten K-Magazine, som du kan høre i bunden af artiklen.

Udsigterne ser dystre ud for Haas og Kevin Magnussen, for de kan ikke finde løsningerne på problemerne i garagen. Foto: JOE KLAMAR Vis mere Udsigterne ser dystre ud for Haas og Kevin Magnussen, for de kan ikke finde løsningerne på problemerne i garagen. Foto: JOE KLAMAR

Haas kører på de samme dæk, som alle de andre Formel 1-hold, og selvom flere af holdene har været skarpe i deres kritik af Pirelli, heriblandt Red Bull, så lader det til, at Haas er et af de hold, der tumler mest med at få det til at fungere.

Racerkører Ronnie Bremer er nervøs for, at problemerne ikke stopper lige med det samme.

»Der er bare ikke tid nok, fordi der hele tiden er et nyt løb rundt om hjørnet, og det er nok det største problem. Jeg tror desværre, det bliver ved det meste af sæsonen,« fortæller han i podcasten.

Kevin Magnussen sluttede løbet i Østrig som nummer 19 på trods af en fremragende kvalifikation, hvor han sluttede som nummer fem og efterfølgende startede som nummer 10 i løbet på grund af en straf.

Og forudsigelserne fra Peter Nygaard er heller ikke opmuntrende for resten af sæsonen. Snarere meget dystre.

»Jeg tror, det her kommer til at vare sæsonen ud. Jeg frygter, de bliver nummer næstsidst i VM, og det er en katastrofe, når man har den fjerdehurtigste bil over en enkelt omgang,« fortæller han og tilføjer:

»Nu har de haft et halvt år til at arbejde med det her, og jeg synes ikke, der er nogen tegn på forbedring. Måske nærmere tværtimod.«

