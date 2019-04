Kevin Magnussen lagde ikke skjul på sin skuffelse. Han kvalificerede sig som nummer 13 til Azerbaijans Grand Prix, og han sluttede på 13.-pladsen.

Præcis som han også blev nummer 13 i det seneste løb i Kina. Og i det forrige løb i Bahrain.

Efter en lovende sæsonstart med en sjetteplads i Australien og et par gode kvalifikationer er Bahrain og Kina, er krisen begyndte at kradse hos Haas. VF19-modellen er simpelt hen ikke konkurrencedygtig i løbstrim, og Haas er nu rutsjet ned på ottendepladsen i konstruktør-VM.

Ikke godt nok, når man målet for 2019 er en fjerdeplads.

»Der var igen ikke fart i bilen, og der skete ikke rigtig noget i løbet, der kunne få os tilbage i kampen,« klagede Magnussen efter løbet.

»Der er ikke så meget at sige – vi var bare ikke hurtige nok, og det skal vi have lavet om på. Der var nu fjerde løb i træk, vi ikke havde fart i bilen i løbet. OK – i Australien fik vi alligevel et godt resultat, men i løbet havde vi faktisk ikke farten.«

»Det er noget rigtig møg, at vi kæmper med det på den måde, men vi må bare finde fejlen. Der er ikke meget positivt at tage med herfra, og vi skal virkelig knokle nu. Vi havde jo ikke regnet med det her.«

Magnussens teamkammerat Romain Grosjean var en af de få kørere i Baku, der kunne tillade sig at være mere skuffet end danskeren. Franskmanden tilbragte hovedparten af løbet bagerst i feltet, og udgik til sidst med bremseproblemer.

Om 14 dage fejrer Formel 1-VM 2019 Europapremiere med Spaniens Grand Prix.

»Vi håber, tingene vender i Barcelona. Her var bilen god under vinter-testen og vi har en masse data fra dengang. Men temperaturerne vil selvfølgelig være anderledes…,« sagde Magnussen uden at ligne en racerkører, der for alvor troede vendepunktet var lige om hjørnet.

Azerbaijans Grand Prix sluttede med Mercedes fjerde dobbeltsejr i træk. Denne gang var det Valtteri Bottas der kom først over målstregen, og han overtog dermed VM-føringen fra Lewis Hamilton.

Sebastian Vettel (Ferrari) kom i mål som nummer tre, og besætter også tredjepladsen i den samlede stilling; 35 point efter Bottas.