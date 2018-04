Der er krisestemning hos McLaren-teamet, som lørdag underpræsterede i en sådan grad, at teamchefen vil have iværksat en undersøgelse hjemme på fabrikken for at finde frem til årsagen.

Mens smilet var stort hos danske Kevin Magnussen nede i Haas-garagen efter hans 6. plads, hang de med hovederne hos hans tidligere team McLaren.

Her skuffede Fernando Alonso og Stoffel Vandoorne nemlig slemt ved henholdsvis at slutte som nummer 13 og 14 i kvalifikationen. McLaren havde ellers kækt varslet stor fremgang i denne weekend, da man havde en større opdatering af den nye racer med til Sakhir-banen i Bahrain.

Men fremgangen i Australien blev i stedet til tilbagegange, og det har gjort teamchefen, den eller joviale franskmand Eric Boullier, rasende.

Han tager nu konsekvensen efter den fejlslagne kvalifikation og kræver nu en tilbundsgående undersøgelse af, hvordan det kunne gå så galt.

»Der er brug for en stor undersøgelse. Vi er nødt til at finde årsagen til, hvad der foregår,« siger Eric Boullier ifølge Skysports.

Teamchefen anklager ikke kørerne for at underpræstere, men retter i stedet skytset i retning af McLarens højteknologiske fabrik hjemme i Woking, England.

»Vi må finde et svar, og jeg kommer til at stille nogle spørgsmål til fabrikken. Jeg er forbløffet ligesom alle andre i pitten. Vi skal til at forstå, hvad der skete,« forklarer Eric Boullier.

Teamchef Eric Boullier er tosset over McLaren-racerens dårlige præstationer i Bahrain. Foto: ALEJANDRO GARCIA Teamchef Eric Boullier er tosset over McLaren-racerens dårlige præstationer i Bahrain. Foto: ALEJANDRO GARCIA

Især Fernando Alonso har talt McLarens potentiale op før Bahrains Grand Prix, men spanieren måtte blot konstatere, at han og teamet havde taget fejl af bilens ydeevne.

»Det var en slem overraskelse. Vi havde ikke forventet at være så langt tilbage. Det var en skidt indsats fra os, og vi er slet ikke glade,« sagde Fernando Alonso efter sin kvalifikation.

McLaren har de seneste år været en skygge af sig selv, og teamets mange VM-titler ligger efterhånden mange år tilbage.

De sidste tre år har motorpartneren Honda fået skylden, men der er fortsat problemer, selvom McLaren i år har fået Renault-motorer i bilen.

Apropos Honda, så savner japanerne formentlig ikke McLaren lige nu. Sammen med Toro Rosso skabte de lørdagens største overraskelse, da Pierre Gasly kørte teamet frem til en startposition som nummer fem.

Starting P6 tomorrow Can’t wait to go racing! #BahrainGP #KM20 @HaasF1Team pic.twitter.com/8n6MyQijds — Kevin Magnussen (@KevinMagnussen) 7. april 2018

Den præstation kom lige så meget bag på Toro Rosso, som nedturen gjorde på McLaren.

»Vi havde slet ikke forventet det her for at være ærlig. Bilen har været fantastisk hele weekenden. Vi vidste, at vi havde et godt potentiale, men 6. pladsen (Gasly rykkes frem som nummer fem, red.) var forrygende. Jeg er meget glad,« sagde Pierre Galsy efter kvalifikationen til Formel 1s hjemmeside.

Dermed starter Pierre Gasly lige foran danske Kevin Magnussen, når Bahrains Grand Prix køres søndag klokken 17.10 dansk tid.