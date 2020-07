Kevin Magnussens hold har truffet en beslutning i forhold til danskerens ærgerlige straf efter Ungarns Grand Prix.

Her straffede dommerne danskeren for sammen med teamet at have kommunikeret i strid med reglerne på formantionsomgangen.

Det kostede ti strafsekunder, der sendte Kevin Magnussen ned på 10. pladsen i stedet for hans oprindelige position som nummer ni.

Nu bekræfter Haas via teamets pressechef Stuart Morrison overfor B.T., at holdet ikke vil forsøge at appellere straffen, der også kostede et kostbart VM-point.

Haas vælger ikke appellere Kevin Magnussens straf fra Ungarns Grand Prix. (Photo by JOE KLAMAR / AFP) Foto: JOE KLAMAR Vis mere Haas vælger ikke appellere Kevin Magnussens straf fra Ungarns Grand Prix. (Photo by JOE KLAMAR / AFP) Foto: JOE KLAMAR

Dermed kommer der ikke et efterspil, selvom flere har været ude og kritisere FIAs dommerpanel for at bruge regelsættet forkert i situationen med Kevin Magnussens pitstop.

Her siger reglerne i udgangspunktet, at køreren selv skal føre bilen uden hjælp fra andre.

Og fordi teamet rådede danskeren til at dykke ind og skifte dæk, valgte dommerne af egen kraft at straffe Haas og Kevin Magnussen.

Det var ikke kun Kevin Magnussen, der blev straffet for den ulovlige radio-kommunikation.

Det samme gjorde teamkollegaen Romain Grosjean.

Haas oplyser, at hverken Haas eller Kevin Magnussen har yderligere kommentarer til straffen i Ungarn for nuværende.

Næste Formel 1-løb køres i England om to uger, hvor Silverstone-banen danner rammen om hele to løb i træk.