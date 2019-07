Fra dårligt til værre.

Sådan kan man godt beskrive tilstandene i Haas-teamet i øjeblikket.

Søndag toppede nedturen, da både Kevin Magnussen og Romain Grosjean udgik efter at være kørt sammen på første omgang på Silverstone. Og det gik ikke ubemærket hen.

Nu bliver de to kørere nemlig hånet på deres sponsor Rich Energys Twitter-profil, der angiveligt styres af William Storey.

Great start boys@HaasF1Team #BritishGP #HaasF1 #richenergy #milkfloat pic.twitter.com/19zDwusVYj — Rich Energy (@rich_energy) 14. juli 2019

»Glimrende start, drenge,« skriver Rich Energy på deres Twitter-konto, som altså formodes at være styret af firmaets kontroversielle direktør William Storey, der lige nu forsøges fjernet af investorer.

Farcen, som udspiller sig for Haas og sponsoren Rich Energy i økeblikket, begyndte, da Rich Energy sent onsdag på Twitter meddelte, at man på grund af teamets manglende resultater ophævede sponsoraftalen med Haas.

Men det viste sig ikke at være tilfældet, og så startede forvirringen for alvor. For efterfølgende meldte både Rich Energy og Haas ud, at samarbejdet mellem sponsoren og holdet fortsætter.

Tweetet kom fra Rich Energys direktør, Williams Storey, der angiveligt var blevet fyret tidligere på ugen.

Selvom energidrik-producentens ejere torsdag meddelte, at sponsorsamarbejdet fortsætter, og Storey vil blive fjernet fra sit job, dukkede der efterfølgende et nyt kontroversielt tweet op fra firmaet.

Her meddelte Storey, at han stadig kontrollerer Rich Energy, og at han har fuld støtte fra alle selskabets vigtigste aktionærer.