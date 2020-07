Kevin Magnussen kvalificerede sig som nummer 15 til søndagens Steiermark Grand Prix på Red Bull Ring.

Kvalifikationen blev på grund af regnvejr udskudt flere gange, og blev først sat i gang da, regnen stilnede af. Efter en problematisk fredags-træning i tørvejr var Magnussen kun glad for den våde bane.

»Regnvejret gav os en ny mulighed – i forhold til hvor skidt det gik i går. Jeg synes, det er fedt med regnvejr, for man skal nærmest opfinde en ny måde at køre på. Man skal improvisere, og det synes jeg er sjovt,« siger Magnussen.

Han var mod slutningen af første del af kvalifikationen (Q1) i fare for at komme blandt de fem kørere, der blev slået ud.

En afbrydelse på grund af en afkørsel fra Antonio Giovinzzi (Alfa Romeo-Ferrari) reddede danskeren, men i han formåede ikke at forbedre sin placering i Q2-kvalifikationen.

»Et nogenlunde tilfredsstillende resultat – det skulle en mirakuløs omgang til, hvis det skulle være bedre,« siger Magnussen.

»15.-pladsen er en godt udgangspunkt – her fra kan alting ske. I sidste uge startede jeg på 16.-pladsen, og jeg var oppe som nummer 11, da jeg udgik. Så jeg er optimistisk – nu må vi se, hvad der sker i morgen. Jeg er klar til at slås for det – bilen skal bare have alt, hvad den kan tåle!«

Magnussens teamkammerat Romain Grosjean starter allerbagerst på 20.-pladsen. Franskmanden fik slet ikke sat en tid, da han røg af banen allerede på sin opvarmningsomgang.

Regnen tog til i Q3-kvalifikationen, hvor verdensmesteren Lewis Hamilton (Mercedes) tog en imponerende pole position; hele 1,2 sekunder foran Max Verstappen (Red Bull-Honda).

Kvalifikationen understregede, hvor svag Ferraris 2020-motor er. Kun en enkelt af de seks kørere med Ferrari-power, Sebastian Vettel, kunne med en 10.-plads klemme sig ind i top-10.

Hans teamkammerat Charles Leclerc blev nummer 11, mens Alfa Romeo-Ferrari kørerne Kimi Raikkonen og Antonio Giovinazzi blev henholdsvis nummer 16 og 19.

Steiermarks Grand Prix starter søndag klokken 15.10.