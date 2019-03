Er Kevin Magnussen en bisse, når han kører Formel 1-løb?

»Det ved jeg ikke. Jeg giver den bare alt, hvad jeg har.«

Sådan lød det onsdag aften fra den danske racerkører, da han gæstede Cirkusbygningen. Til store klapsalver fra publikum.

Men flere andre kørere, blandt andre Pierre Gasley og Nico Hülkenberg, har kritiseret Kevin Magnussen. Førstnævnte for 'beskidt' og 'farlig' kørsel, og sidstnævnte har kaldt ham usportslig.

Kevin Magnussen i bilen. Foto: NELSON ALMEIDA

Og under showet satte Kevin Magnussen selv ord på, hvorfor han tror, kritikken kommer.

»Det er forskellige episoder. Nogle af tingene er retfærdigt, andre gange tror jeg, det har noget at gøre med, dommerne lytter til radiomeddelelser. Når der bliver kørt hårdt, prøver nogle af kørerne at presse dommerne. Hvis der er en lille chance for, at jeg får en straf, får de en gratis placering,« forklarede Kevin Magnussen.

Ifølge Haas-bossen Günther Steiner skyldtes nogle irritationer, at danskeren ikke har ærefrygt.

Da Kevin Magnussen blev spurgt, om det var tilfældet, dukkede der et billede op, hvor han gik side om side med Alonso.

»Jeg tror helt klart, han er en af dem, der har det sådan, at folk må flytte sig for ham. Sådan fungerer det ikke,« slog Kevin Magnussen fast. Igen til store klapsalver fra den fyldte sal.

Generelt havde han publikum med sig, men der var dog ét tidspunkt, hvor han blev sagt en smule imod.

»Der er ikke en eneste, der er kommet hen personligt og har givet mig kritik,« sagde Kevin Magnussen.

Og her blev han altså mødt med et par 'aaaarh' med henvisning til netop førnævnte Nico Hülkenberg, der på direkte tv konfronterede Kevin Magnussen og kaldte ham en 'usportslig kører'. Til det lød det tørt fra danskeren: »Sut mine nosser.«

Kevin Magnussen i Barcelona inden sæsonstart. Foto: LLUIS GENE

Kevin Magnussen rettede da også sig selv og sagde, der var den ene gang.

Men han har sin egen måde at vurdere, hvornår han går over stregen.

»Jeg kan godt se, når jeg er gået over stregen, men i mit hovede går jeg over stregen, når jeg får en straf. Det er det, der er surt ved det. Så har jeg lavet en fejl og bedømt situationen forkert. Det har et virke på resultatet, og det vil jeg super gerne undgå,« sagde Kevin Magnussen.

»Der bliver jeg irriteret på mig selv. Når jeg kigger på, hvor mange straffe jeg får - det kan godt være, jeg er en af dem der får mest skældud, men jeg er en af dem, der har færrest strafpoint.«