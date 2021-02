Romain Grosjean var langtfra en sjov fyr at dele garage med, da han kørte Formel 1.

Faktisk var den ellers sympatiske franskmand med egne ord et 'røvhul' at omgås som holdkammerat.

Den del må danske Kevin Magnussen vide alt om, da han var teamkollega med Romain Grosjean fra 2016 til 2020 hos Haas i Formel 1.

Her havde de to da også flere sammenstød på banen, hvilket til tider skabte en ophedet stemning internt hos Haas, hvor teamchef Guenther Steiner til sidst måtte hive Grosjean og Magnussen ind på sit kontor og give dem en legendarisk skideballe, hvor ordet 'fuck' blev brugt flittigt.

Ligesom Kevin Magnussen er Romain Grosjean fortid i Formel 1, hvor franskmanden nu skal køre med i IndyCar for Dale Coyne-teamet.

Tirsdag kørte Romain Grosjean sin første tur i bilen, og efterfølgende satte han ord på forskellen mellem at være kollegaer i IndyCar kontra Formel 1.

»Jeg har et godt forhold til min nye teamkammerat Ed Jones. Jeg fortalte ham faktisk, at jeg plejede at være et røvhul over for mine teamkammerater. Men nu er jeg 35 år gammel, og jeg kan godt lide at være venlig,« siger Romain Grosjean ærligt ifølge Autosport og fortsætter:

»På banen vil du slå dem (kollegaerne, red.), det er der ingen tvivl om. Men uden for banen mener jeg godt, at vi kan være venner. Det er fedt.«

Hele modtagelsen i USA har været totalt anderledes end i Formel 1, forklarer Grosjean, som har hilst på flere af sine nye konkurrenter.

»Det er meget anderledes fra det, jeg kommer fra. Jeg har allerede haft en god snak med Sébastien Bourdais. Han holdt i garagen ved siden af, så det var ret lige til.«

»Takuma Sato kom også over, og jeg så også nogle af de andre. Simon Pagenaud kørte forbi i pitten og vinkede til mig. Så generelt har det været rigtig godt på den måde,« siger Romain Grosjean.

Franskmanden får formentlig debut i IndyCar midt i april. Det vil være første gang, at Grosjean kører løb, siden hans voldsomme ulykke i Formel 1, hvor han slap ud af den brændende Haas-racer.