Kevin Magnussen blev i søndags mindet om risikoen ved Formel 1, da kollegaens bil pludselig stod i flammer.

Romain Grosjeans dramatiske uheld i sidste weekends grandprix var en påmindelse om, at Formel 1 fortsat er en farlig sportsgren, selvom de alvorlige ulykker er blevet færre med årene.

For Grosjeans danske holdkammerat Kevin Magnussen var det en brat opvågning at se kollegaens bil skilt i to dele og omspændt af flammer efter en kollision med en afspærring på banen i Bahrain.

- Det føltes ikke helt rigtigt at køre videre efter det.

- Pludselig vågner du fra denne drømmeverden, hvor du går rundt og tror, at der ikke kan ske noget. Når du ser sådan en ulykke, bliver det pludselig alvor, siger Kevin Magnussen ifølge nyhedsbureaet Reuters.

Romain Grosjean kom ud af sit brændende bilvrag i tide og slap fra ulykken med forbrændinger på hænderne. Bryn Lennon/Reuters

Selv om han kunne se Grosjean gå fra ulykkesstedet, var Magnussen i første omgang bekymret for, at franskmanden havde pådraget sig indre kvæstelser.

Men Grosjean ser ud til at være sluppet særdeles billigt fra sin tur i flammehavet.

Alle knogler er intakte, og onsdag blev han udskrevet fra hospitalet i Bahrain, hvor han er blevet behandlet for forbrændinger på hænderne.

Han er dog ikke bag rattet i Haas-raceren, når Formel 1-feltet søndag tager en ny tørn på banen i Bahrain.

Holdets brasilianske reservekører Pietro Fittipaldi overtager hans plads og får dermed debut i motorsportens fineste klasse.

/ritzau/