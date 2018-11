Mens Kevin Magnussen er gået på juleferie, tester Haas og de andre Formel 1-teams de nye Pirelli-dæk i Abu Dhabi.

Tirsdag fik ​Haas-teamets nye testkører Pietro Fittipaldi chancen for at køre Kevin Magnussens racer på Yas Marina-banen, der i weekenden markerede afslutningen på denne Formel 1-sæson.

Og mødet med den potente Haas-racer tog den 22-årige brasilianer med storm.

»Det var en fantastisk dag. Jeg er meget glad for at have kørt en Formel 1-racer for første gang. Bilens bremsekraft, accelerationen og farten du tager svingene, var fuldstændig sindssyg. Bilen er så hurtig, og den klæber bare til jorden. Mængden af downforce er helt utrolig,« siger Pietro Fittipaldi i en pressemeddelelse fra Haas i Abu Dhabi.

Debut in a @F1 car tomorrow! Really looking forward to it!! Momento muito especial. Amanhã vou pilotar um F1 pela primeira vez! @HaasF1Team pic.twitter.com/FAGeD9li2r — Pietro Fittipaldi (@PiFitti) 26. november 2018

»Vi havde nogle små problemer i begyndelsen, men teamet fik dem udbedret. De gjorde det fantastisk med at få os tilbage på banen, og ud på eftermiddagen fik vi arbejdet os igennem den plan, vi havde lagt. Vi sammenlignede 2018-dæk med 2019-udgaven fra Pirelli. Jeg forsøgte at give ingeniørerne så god feedback, jeg kunne, så de kan arbejde videre med informationerne,« fortsætter Pietro Fittipaldi.

Hvis efternavnet Fittipaldi virker bekendt, så er det ikke helt skudt ved siden af.

Pietro Fittipaldis bedstefar er nemlig ingen ringere end Formel 1-legenden Emerson Fittipaldi, der vandt VM to gange i 1972 og i 1974 for Lotus og McLaren.

Pietro Fittipaldi skrev for nylig under på en kontrakt med Haas som testkører for hele 2019. Han har tidligere kørt både Nascar og Indycar i USA og vandt talentklassen Renault 3.5 i 2017 - samme klasse som Magnussen vandt i 2013.

Pietro Fittipaldi har blandt andet kørt for Dale Coyne Racing Honda i den amerikanske IndyCar-serie. (Christian Petersen/Getty Images/AFP) Foto: Christian Petersen Vis mere Pietro Fittipaldi har blandt andet kørt for Dale Coyne Racing Honda i den amerikanske IndyCar-serie. (Christian Petersen/Getty Images/AFP) Foto: Christian Petersen

»Teamet (Haas, red.) har givet mig en stor chance ved at lade mig teste for dem i det kommende år. Jeg vil lære så meget, jeg kan, men også hjælpe dem med at udvikle bilen til 2019 og resten af sæsonen. Det her har været en god test,« siger Pietro Fittipaldi.

Onsdag er det Louis Delétraz, der kører Haas-raceren på Yas Marina-banen.

Hurtigst i tirsdagens test var tyske Sebastian Vettel, mens Pietro Fittipaldi blev noteret for 8. bedste omgang.

Tider er dog ikke noget, holdene går meget op i under dæk-test.