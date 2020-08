Dårligst af alle.

De udenlandske medier er enige – og benhårde – i deres bedømmelse af Kevin Magnussens præstation i weekendens Formel 1-løb på Silverstone.

Her får den danske Haas-kører igen og igen den laveste karakter af alle i feltet, selv om det dog sker under det, der kan kaldes formildende omstændigheder.

Medierne gør samtidig opmærksom på, at Kevin Magnussens weekend i høj grad blev præget af, at han skulle køre i en racer, der var tydeligt mærket af de uheld, han havde en uge tidligere på samme bane.

Magnussen vs. Grosejan I en dårlig racer er det især vigtigt, hvordan det går i duellen med holdkammeraten. Og i den rå statistisk var der heller ikke danskerens weekend på Silverstone. Kvalifikation: Kevin Magnussen blev nummer 17, mens Romain Grosjean blev nummer 14.

Danskeren kom da heller aldrig i mål, da han måtte udgå mod slutningen af løbet, af frygt for at Haas-raceren ikke ville kunne holde løbet ud i Formel 1's 70-års jubilæumsløb.

Her et overblik over, hvad de udenlandske medier skriver:

Hos Autosport får Kevin Magnussen et 5-tal på 10-skalaen.

'Får karakteren udelukkende på grund af sammenstødet med Nicholas Latifi, der kunne have været katastrofalt på grund af den måde, han svingede tilbage på banen ved Stowe-svinget. Han var også langt efter Romain Grosjean i kvalifikationen,' lyder det fra mediet, der dog også giver lidt 'sympati' til danskeren for at skulle have kørt med de gamle dele i racerens gulv på grund af sammenstødet med Alexander Albon (Red Bull) ugen inden på samme bane.

Hos Autosport får Romain Grosjean karakteren 7, og det sker hovedsageligt på grund af den gode kvalifikation med en plads i Q2.

Hos Auto Motor und Sport får Kevin Magnussen ligeledes et 5-tal. Her får Romain Grosjean karakteren 6.

'Eneste positive aspekt var en god start på løbet (se det øverst i artiklen), der kortvarigt bragte bragte ham op på 13.-pladsen,' lyder det fra mediet om den danske Haas-kører:

'Han fik aldrig en fod til jorden. Han var i alle faser langsommere end Grosjean. Til tider temmeligt tydeligt, og det var klart, at det havde noget med bilen at gøre.'

Hos F1i.com får Kevin Magnussen såmænd også et 5-tal på 10 skalaen, mens Romain Grosjean også belønnes med en 6'er.

'Der var simpelthen noget, der ikke var, som det skulle være,' lyder det, mens det også påpeges, at han konstant var 'meget langsommere' end holdkammeraten gennem træning, kvalifikation og løb, og det konstateres ganske sigende:

'Uheldigvis tvang vibrationerne ham til stoppe tidligt, hvorved han blev den eneste, der udgik efter at have tilbagelagt det meste af løbet på sidstepladsen.'

Hos Formel 1's egen hjemmeside gives der ikke karakterer, men her bliver Kevin Magnussen til gengæld udnævnt til en af taberne i weekendens grandprix, og mediet benævner hans søndag som 'en lang én'.

'En af ulemperne ved at køre to weekender i træk er, at hvis man har et sammenstød, er der ikke meget tid til at få reservedele på plads. Og det gjorde ondt på Kevin Magnussen og Haas i denne weekend,' lyder det, mens det påpeges, at danskeren nu er indehaver af den kedelige statistik, der siger, at han i de seneste tre løb på Silverstone-banen er den første udgåede kører.

B.T.s Formel 1-korrespondent, Peter Nygaard, gav Kevin Magnussen karakteren 6, som du kan læse mere om her.

Kevin Magnussen er udgået i tre af dem fem Formel 1-grandprixer, der er kørt i denne sæson. Det er to mere end holdkammeraten, men danskeren er stadig den eneste Haas-kører, der har scoret point.

Næste løb køres allerede i den kommende weekend i Barcelona. Det kan du selvfølgelig følge tæt her hos B.T.