Med to måneder til 2020-premieren er det tidligt at tænke på Formel 1-sæsonen 2021.

Men det gør Formel 1-bosserne tydeligvis.

Først 2020. Det bliver et afgørende år for Kevin Magnussens Formel 1-karriere. Hvis drømmen om grandprix-sejre og VM-titler skal gå i opfyldelse, skal han med en god sæson køre sig i position til at skifte til et bedre team i 2021.

Med et stærkt forår håbede danskeren at køre sig ind på de lister, topholdene har over 2021-emner. Her har hans navn tidligere stået tydeligt, men det blegnede, da Haas´ håbløse VF19-model ikke gav ham ikke mulighed for at gøre reklame for sig selv i 2019.

Formel 1-chefernes hukommelse er ikke ret lang, og selvom han efter eget udsagn kørte bedre end nogensinde, var der ikke rigtig nogen, der lagde mærke til Magnussen i de sidste mange måneder af 2019.

Det skulle der laves om på i foråret 2020, men det kan allerede være for sent.

For kampen om pladserne i 2021 i fuld gang. Det er betydeligt tidligere end forventet, og det kan ødelægge Kevin Magnussens drøm om en chance i et topteam.

For lige at slå det fast: Haas har en option på Magnussen for 2021. Men Gene Haas og Guenther Steiner vil ikke blokere for danskeren, hvis han skulle få et tilbud fra et tophold.

Ferrari forlængede i juleferien Charles Leclercs kontrakt frem til 2025. Tirsdag skrev Max Verstappen under på en ny Red Bull-aftale, der binder ham til teamet til 2024.

Dermed er to af de seks top-sæder til 2021 allerede definitivt besat. Og sikkert nok også tre: Ferrari har valgt Leclerc som fremtidens mand, og så er der næppe plads til den 12 år ældre Lewis Hamilton.

Og Hamilton og Verstappen i samme team? Nej vel?

Derfor vil Hamilton efter alt at dømme forlænge med Mercedes, hvor hans teamkammerat bliver enten Valtteri Bottas eller George Russell.

Hos Red Bull udvikler Alexander Albon sig stadig positivt, og han ligner en oplagt Verstappen-makker også i 2021.

Dermed kan fem af de seks pladser Magnussen drømte om, reelt være forvundet, mens han holdt juleferie.

Tilbage er Ferrari-sædet ved siden af Leclerc. Det besættes i år af Sebastian Vettel, der har kontraktudløb efter denne sæson. Men Vettel fik et vink med en vognstang, da Ferrari-ledelsen langtids-forlængede med Leclerc uden at nævne tyskeren,.

Jeg kan ikke forstille mig Vettel vil tilbringe karrierens efterår som andenkører for Leclerc. Så hellere stoppe efter 2020, og det vil i givet fald efterlade en ledig plads hos Ferrari. Men det vil være en decideret andenkører-plads, der måske nok vil udløse grandprix-sejre men ikke de VM-titler, der er Magnussens mål med at køre Formel 1.

Jeg ved, Kevin Magnussen fortjener en chance i et af de store teams. Og jeg er sikker på, at han står meget langt fremme i køen af potentielle emner, hvis der skulle opstå et ledigt sæde i et topteam.

Men det ser bare ikke ud til at ske. Den kæmpe kører-rokade op til 2021, der kunne sende Magnussen på stjernefart, bliver efter de seneste dages udvikling langt mindre end forventet.

Peter Nygaard er B.T.´s Formel 1-korrespondent