Mistede ottendepladsen på sidste omgang.

Kevin Magnussen sluttede efter en dramatisk eftermiddag det britiske grandprix på niendepladsen og scorede dermed VM-point for tredje weekend i træk.

Alligevel var han irriteret efter løbet.

Magnussen havde det meste af eftermiddagen en hård fight med Fernando Alonso. Fredag klagede spanieren højlydt over danskerens kørsel, men fik ikke medhold af dommerne.

Efter misforståelsen under træningen var det ikke varme følelser, der prægede forholdet mellem Magnussen og Alonso. Og derfor gjorde det ekstra ondt, at spanieren snuppede ottendepladsen på allersidste omgang.

»Det er så irriterende, at han kom forbi til sidst,« sagde en frustreret Magnussen efter løbet til B.T.

Og indrømmede så, at det sene tab af ottendepladsen var hans egen skyld.

»Jeg sov vist lidt,« sagde han.

»Det må jeg lære af. Han overhalede mig første gang efter safetycar-perioden, men jeg tog hurtigt positionen tilbage. Derfor er så så irriterende, at han kom forbi igen på sidste omgang. Jeg vidste simpelthen ikke, at han var tæt nok på til at have en chance for at komme forbi. Derfor får jeg ikke lukket godt nok af.«

Alonsos overhaling på sidste omgang betød også, at Alonso kom forbi Magnussen i den samlede VM-stilling, hvor danskeren nu besætter niendepladsen.

Inden starten i Silverstone var det lagt op til meget mere end en niendeplads til Kevin Magnussen. Fra syvende startposition var udsigten til en stor håndfuld VM-point gode, men allerede på den kaotiske første omgang ramlede han sammen med sin teamkammerat Romain Grosjean.

»Jeg blev ramt af Romain, og det ødelagde bunden på min bil. Så blev det svært resten af vejen,« forklarede han.

Dommerne, der inkluderede den danske Le Mans-legende Tom Kristensen, vurderede efterfølgende sammenstødet mellem de to Haas-kørere. Man besluttede dog hurtigt, at der var tale om et hændeligt uheld.

»Efter at have gennemset videooptagelser står det klart, at en hændelse foran dem havde indflydelse på begge kørere, og medførte et sammenstød. Derfor skal ingen straffes,« stod der i frikendelsen.

Magnussen kæmpede efter tidligt sammenstød. (AP Photo/Luca Bruno) Foto: Luca Bruno Vis mere Magnussen kæmpede efter tidligt sammenstød. (AP Photo/Luca Bruno) Foto: Luca Bruno

Romain Grosjean var senere i løbet involveret i et nyt sammenstød; denne gang med Carlos Sainz Jr. Også denne sag tog dommerne op efter løbet.

Hjemmebanehelten Lewis Hamilton (Mercedes) startede fra pole positon, men blev ramt af Kimi Raikkonen (Ferrari) på den kaotiske første omgang.

Han røg ned bagerst i feltet, men kæmpede sig flot frem til en andenplads i mål. Tom Kristensen og co takserede Raikkonens påkørsel til en 10-sekunders tidstraf, og Mercedes-ledelsen antydede efter løbet, at finnen havde ramt Hamilton med vilje.

»Var det med vilje – eller et udslag af manglende evner?,« spurgte teamchef Toto Wolff på TV.

I alle tilfælde betød sammenstødet, at Raikkonens teamkammerat Sebastian Vettel kunne vinde løbet. Tyskeren udbyggede dermed sin VM-føring over Hamilton til otte point.

Det næste grandprix køres om 14 dage og er Vettels hjemmebaneløb i Hockenheim.