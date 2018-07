Kevin Magnussen må nøjes med en middelkarakter, selvom han kæmpede sig tilbage efter en skidt start.

B.T.s Formel 1-journalist Daniel Remar giver Kevin Magnussen 7 for indsatsen ved Englands Grand Prix.

Puha, lad os lige få luften efter et vildt og dramatisk løb på Silverstone søndag eftermiddag.

Kevin Magnussen kæmpede heroisk, da han blev påkørt på første omgang af Romain Grosjean. Dommerne så intet ulovligt, men at køre ind i sin teamkammerat på den måde giver decideret minuspoint til Romain Grosjean. 00 til ham, hvis B.T. skulle give ham en bedømmelse...

Nå, tilbage til Kevin Magnussen, der bankede en vanvittig omgang af under kvalifikationen og tog det optimale udgangspunkt som nummer syv. Flot og mere end godkendt af danskeren.

Søndag var dog en skuffelse set i lyset af mulighederne fra start, selvom han blev nummer ni og blev sat tilbage i starten. Kevin Magnussen kunne ikke overhale Esteban Ocon og blev åbenbart decideret overrasket, da Fernando Alonso pludselig kørte forbi ham på sidste omgang.

Her ville 8. pladsen og de lidt flere VM--point altså have været ret værdigfulde og lunet for både Kevin Magnussen og Haas.

Men ok, Kevin Magnussen var klart bedst internt hos Haas. Igen.