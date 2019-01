Kevin Magnussens Formel 1-team får en betydelig energi(drik)-indsprøjtning i 2019.

Den engelske energidrik-producent Rich indgik allerede sidste år en kontrakt med Haas om at blive teamets titelsponsor i 2019, men aftalen var omgærdet af mystik, for Rich virker ikke som et firma, der har økonomiske muskler til at lægge navn til det femtebedste team i Formel 1. Og de færreste har endnu set - endsige smagt - en dåse Rich.

Men nu siger Haas' teamchef Guenther Steiner til B.T.:

»Jeg har selvfølgelig også hørt snakken om Rich, men alt er OK. Vi har allerede fået penge, og de bliver vores titel-sponsor.«

Kevin Magnussen får sig en snak med Haas-teamchefen, Günther Steiner (th.) Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussen får sig en snak med Haas-teamchefen, Günther Steiner (th.) Foto: Grand Prix Photo

Med den nye aftale bliver Kevin Magnussens hold i den kommende sæson til ”Rich Energy Haas F1 Team”.

Samtidigt er der lagt op til, at teamet skifter farve, så Haas´ traditionelle hvide/sorte/røde farver afløses af en sort/guld Rich-bemaling.

Den nye Rich-Haas præsenteres op til årets første vinter-test, der starter på Circuit Barcelona-Catalunya i Spanien 18. februar.

Her er det planen at Romain Grosjean kører den første dag og Magnussens den anden. Haas planlægger også, at teamets nye testkører Pietro Fittipaldi kører en halv dag i den første vintertest, der afvikles fra 18.-21. februar.