På en dag, hvor 2021-sæderne hos både Alfa Romeo og Williams blev optaget, sagde han det ikke officielt.

Men det lød alligevel, som om Kevin Magnussen nu har opgivet at fortsætte i Formel 1.

»Det var og er muligheder for at blive i Formel 1, men jeg savner at være konkurrencedygtig og vinde løb. Det spiller en stor rolle i forhold til, hvordan jeg planlægger min fremtid, for jeg vil være i en position, hvor jeg kan vinde løb og kæmpe med om mesterskaber,« sagde han på den officielle pressekonference op til Emilia Romagnas Grand Prix på Imola-banen.

En af mulighederne har angiveligt været at ’købe’ en plads i Williams-teamet, der de seneste år har været feltets absolutte bundprop.

...der var muligheder for at blive i Formel 1, men der er også interessante muligheder udenfor Formel 1... Kevin Magnussen

Williams blev tidligere i år overtaget af nye ejere, og man har overvejet at droppe den lovende George Russell til fordel for en kører med rigtig mange penge.

Sergio Perez, der støttes massivt af mexicanske sponsorer, har været nævnt som en potentiel Williams-kører, men nu har man altså besluttet at fortsætte med Russell og betalingskøreren Nicolas Latifi.

»Jeg vil ikke blive i Formel 1 for enhver pris. Jeg vil vinde og føle, at min karriere udvikler sig. Jeg har nu jagtet succes i Formel 1 i syv år, og jeg vil ikke tage et skridt baglæns. Der var muligheder for at blive i Formel 1, men der er også interessante muligheder uden for Formel 1,« siger Kevin Magnussen.

Han udelukker ikke et reservekører-job i Formel 1 i 2021, men det skal i givet fald passes ind i forhold til et fast job i en anden serie.

Kevin Magnussen til pressemødet på Imola Foto: HANDOUT Vis mere Kevin Magnussen til pressemødet på Imola Foto: HANDOUT

»Det afhænger af, hvordan tingene udvikler sig,« siger den danske Formel 1-kører.

»Jeg var reservekører for McLaren i 2015 og kørte ikke løb i andre klasser ved siden af det job. Det var hårdt, for jeg er racerkører, og jeg skal køre løb for at forblive motiveret. For at være lykkelig. Så min førsteprioritet er at finde et sted, hvor jeg kan køre og vinde løb.«

Kevin Magnussen har tidligere udtalt, at han meget gerne ville prøve den amerikanske IndyCar-serie efter Formel 1-karrieren. Her kørte hans far, Jan Magnussen, både før og efter sit halvandet år i Stewart-Ford Formel 1-team fra 1997 til 1998.

IndyCar-feltet 2021 er dog ved at være fyldt op, og et af de sidste ledige sæder, den fjerde bil i topteamet Chip Ganassi Racing, blev fredag besat af spanieren Alex Palou.