»Jeg har ofte drømme om, at jeg bliver verdensmester. Så vågner jeg med tårer i øjnene, fordi jeg har været så lykkelig. Nederen, at det bare var en drøm, men jeg tænker også: 'Det skal ske!'«

Kevin Magnussen sætter i en video for sin nye samarbejdspartner Saxo Bank ord på drømmen om at bliver verdensmester i Formel 1.

Drømmen lever stadig, og nu starter VM 2020 endelig. Magnussen kører sin fjerde sæson for Haas F1 Team, men som han selv siger: »Jeg bliver ikke verdensmester hos Haas.«

Den 27-årige dansker skal videre til et topteam, og den rejse ser ud til at være udskudt på ubestemt tid.

Formel 1-feltet i 2020 Sådan ser feltet ud til den kommende sæson: Haas: Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean. Mercedes: Lewis Hamilton og Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Ferrari: Charles Leclerc og Sebastian Vettel.

Charles Leclerc og Sebastian Vettel. Red Bull: Max Verstappen og Alexander Albon.

Max Verstappen og Alexander Albon. McLaren: Carlos Sainz og Lando Norris.

Carlos Sainz og Lando Norris. Renault: Daniel Ricciardo og Esteban Ocon.

Daniel Ricciardo og Esteban Ocon. Alpha Tauri: Daniil Kvyat og Pierre Gasly.

Daniil Kvyat og Pierre Gasly. Racing Point: Sergio Perez og Lance Stroll.

Sergio Perez og Lance Stroll. Alfa Romeo: Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi.

Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi. Williams: George Russell og Nicholas Latifi.

Ferrari, der på grund af det tætte samarbejde mellem de to teams er den naturlige endestation for en Haas-kører, har inden for de seneste måneder indgået langtidskontrakter med 22-årige Charles Leclerc den tre år ældre Carlos Sainz, jr.

Det er dårligt nyt for Kevin Magnussen, at de sæder, han drømmer om, nu er langtidsbesatte af kørere, der er yngre end ham selv.

Hos de to andre tophold Mercedes og Red Bull står unge kørere fra in-house-talentprogrammer på spring. Og McLaren, der blev nummer fire i VM 2019, har med Daniel Ricciardo og Lando Norris også allerede kørere på plads for 2021.

»Jeg er i dag ikke længere en af de kørere, topholdene naturligt kigger på,« sagde en realistisk Kevin Magnussen inden sæsonstarten til B.T.:

»Men der er også andre teams. Jeg er helt åben for alle muligheder,« fortsatte den danske Formel 1-kører.

Formel 1-VM 2020 starter i weekenden med fire måneders forsinkelse. De to første afdelinger afvikles begge bag lukkede døre på Red Bull Ring i Østrig.