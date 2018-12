Kevin Magnussen bryder med den danske energidrik-virksomhed STATE, fordi aftalen er i konflikt med Haas-teamets nye navnesponsor Rich Energy.

Derfor må Kevin Magnussen vinke farvel til rollen som ambassadør for STATE og et samarbejde med stjernenavne som Caroline Wozniacki og Christian Eriksen.

Det oplyser parterne onsdag.

»STATE og den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen er nødsaget til at ophæve samarbejdet. Årsagen er, at Haas F1 Team har indgået en sponsoraftale med en anden energidrikvirksomhed, hvilket konflikter med aftalen mellem STATE og Kevin Magnussen,« lyder forklaringen.

Vis dette opslag på Instagram Squad goals! @chriseriksen8 @carowozniacki @kevinmagnussen #improveyourenergy Et opslag delt af STATE - ENERGY (@statedrinks) den 2. Nov, 2018 kl. 4.30 PDT

Kevin Magnussen ærgrer sig over at måtte sige farvel til STATE, men konstaterer, at et brud var eneste mulighed, efter Rich Energy blev storsponsor hos Haas F1 Team, hvor Magnussen er på kontrakt.

»Jeg har været virkelig glad for at være en del af STATE-familien, og det har været spændende og inspirerende at være en del af den vækst og udvikling, STATE har skabt i år. Haas' nye team-aftale betyder dog, at vi ikke kan fortsætte ad samme vej, og derfor vil jeg gerne sige tusind tak for denne gang til STATE, hele teamet bag og de andre ambassadører, som alle har taget så godt imod mig,« siger Kevin Magnussen.

Hos STATE havde man gerne set den danske Formel 1-kører fortsætte som ambassadør.

Men medstifteren, Kim Sandal Have, takker Kevin Magnussen for den korte tid, han var en del af projektet.

Foto: NELSON ALMEIDA Vis mere Foto: NELSON ALMEIDA

»Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi nu må afslutte vores ellers gode samarbejde med Kevin. Vi har samlet en række af landets største sportsstjerner, og det er naturligvis en blåstempling af vores produkt, som har hjulpet os med at vise, at STATE kan benyttes af alle typer atleter og et bredere segment af forbrugere i mange forskellige sammenhænge. Det vil vi gerne takke Kevin for,« siger Kim Sandal Have, medstifter og CFO i STATE.

Kevin Magnussens samarbejde med STATE blev offentligt for omtrent et år side, hvor han tonede frem sammen med Caroline Wozniacki i Monaco.

De to skød både videoer og billeder, der blev sendt ud i pressen og på sociale medier.

Selvom Kevin Magnussen er fortid hos STATE, har energidrikken stadig mange af landets mest kendte sportsudøvere i folden.

Her kan du høre seneste episode af B.T.s Formel 1-podcast 'K-Magazine' og husk, at du også kan abonnere på podcasten i iTunes lige HER

»Vi har på mange måder haft et fantastisk 2018 med både vækst, en række nye forhandlere og nye medlemmer af STATE-familien, deriblandt Pernille Harder, der er anfører for det danske kvindelandshold i fodbold, og Stine Jørgensen, der har samme rolle på håndboldlandsholdet. Uden at sige for meget kan jeg godt konstatere, at 2019 ser spændende ud, og vi glæder os helt vildt til at tage hul på det nye år,« siger Kim Sandal Have.

Ejerkredsen i STATE består blandt andre af Christian Eriksen, Caroline Wozniacki, den tidligere fodboldspiller Kris Stadsgaard, komiker Carsten Bang og professor Jens Bangsbo.