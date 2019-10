Kevin Magnussen taler ofte om, hvor gerne han vil prøve andre former for motorsport end Formel 1. Nu får han chancen i USA´s mest populære racer-klasse NASCAR!

B.T. kan afsløre, at den danske Formel 1-kører i forbindelse med USA´s Grand Prix i Austin sidst i denne måned skal prøve en Ford Mustang fra et af NASCAR´s største teams, Stewart Haas Racing. Teamet ejes i fælleskab af Magnussens Formel 1-chef Gene Haas og den tidligere NASCAR-mester Tony Stewart.

»Både Kevin og Romain (Grosjean, red.) får en håndfuld omgange i NASCAR-bilen på Circuit of the Americas om torsdagen inden USA´s Grand Prix,« siger Haas F1 Team´s talsmand Stuart Morrison til B.T.

Kevin Magnussen mødte Tony Stewart sidste år, da han prøvede en af den amerikanske racer-legendes såkaldte sprint-cars, der bruges til oval-løb på løst underlag.

NASCAR er USA´s mest populære racr-serie. 31. oktober for Kevin Magnussen mulighed for at prøve en af de amerikanske muskelbiler på Circuit of the Americas i Texas. Foto: Grand Prix Photo Vis mere NASCAR er USA´s mest populære racr-serie. 31. oktober for Kevin Magnussen mulighed for at prøve en af de amerikanske muskelbiler på Circuit of the Americas i Texas. Foto: Grand Prix Photo

»Jeg glæder mig helt vildt til at prøve en NASCAR – det er jo en af de mest ikoniske racerbiler i verden,« siger Magnussen til B.T.

NASCAR-serien omfatter hvert år 36 afdelinger over hele USA. Næsten alle løb afvikles på såkaldte ’speedways’, der er ovalbaner med hævede sving. Kun et par af løbene køres på almindelige racerbaner, og her indsætter man specielle biler. Det ventes, at det er af disse modeller Kevin Magnussen og Romain Grosjean skal prøve på Formel 1-banen Circuit of the Americas.

»Jeg ved endnu ikke hvilken model jeg skal køre – men det er også lige meget. Det bliver i alle tilfælde en fed oplevelse,« siger Magnussen.

Den danske Formel 1-kører kan få gode NASCAR-råd af sin Formel 1-chef: Guenther Steiner stod i 2006-08 i spidsen for Red Bull´s NASCAR-team.

NASCAR-bilerne er bygget specielt til racing, og har kun en vis ydre lighed med de gadebiler, de deler modelnavn med. En NASCAR-bil vejer næsten halvandet ton og de store V8-motorer yder op til 800 hk.

Kevin Magnussens far Jan er den hidtil eneste dansker, der har kørt løb i NASCAR-serien. I 2010 kørte han i en Chevrolet fra Hendrick Motorsport løbet på Sonoma-banen i Californien, hvor han sluttede på 12.-pladsen. Hvor stor NASCAR-serien er i USA understreges af, at det relativt beskedne resultat udløste en pengepræmie på næsten 100.000 US Dollars (cirka 650.000 kr.)!