Kevin Magnussen tror på en god 2019-sæson.

Haas-teamet og Kevin Magnussen var to af de mest positive overraskelser i Formel 1 i 2018. Det amerikanske team sluttede på en nærmest sensationel femteplads i konstruktør-VM, og danskeren scorede med den samlede niendeplads sin hidtil bedste slutplacering i Formel 1-VM.

Og nu drømmer Kevin Magnussen så om, at 2019 bliver endnu bedre.

»Det bliver super spændende, og jeg håber, vi kan starte 2019 på samme niveau, som vi sluttede 2018,« siger han til B.T. ved torsdagens præsentation af holdets nye titelsponsor Rich Energy i London.

»Jeg tror på, vi stadig kan udvikle og forbedre os. Vi har gjort et godt stykke arbejde hen over vinteren, men som team er vi stadig i voksealderen. Vi skal gerne tage et skridt fremad i år, men det bliver nok ikke så stort som sidste år,« siger Magnussen og understreger samtidig, at konkurrencen er blevet hårdere.

»2019 bliver en udfordring for os, for nu er vi et sted i feltet, hvor det for alvor bliver svært. Teams som Renault og Force India har jo for eksempel også udviklet sig rigtigt meget. McLaren og Williams er også to store teams, man aldrig skal undervurdere, for før eller siden vil de gøre det godt igen. Derfor skal der meget til for bare at holde den position, vi havde i 2018, men i stedet for at se på konkurrenterne må vi fokusere på os selv og det, vi kan.«

Magnussen håber også, at 2019 endelig bliver året, hvor Ferrari støder Mercedes fra Formel 1-tronen.

»Jeg håber, at Ferrari vil gøre det rigtig godt, og at de har en rigtig god motor,« siger han med et smil og en henvisning til, at Haas-racerne kører med samme motorer som det italienske storhold.

I den kommende sæson satser danskeren også på, at han igen kan indtage podiet, som han indtil nu kun har besøgt efter andenpladsen i sit debutløb i Melbourne tilbage i 2014.

»Hvis alting går i vores retning, kan det lade sig gøre at komme på podiet. Det er i hvert fald det, vi drømmer om,« siger Magnussen.