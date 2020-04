Kevin Magnussen har tilbragt den sidste uges tid på en sejlbåd, men han savner i den grad at køre løb igen.

Så meget, at han efter eget udsagn er »ved at rådne op«:

»Jeg savner Formel 1 helt vildt. At køre bilen, dyste med konkurrenterne, og at være i miljøet, det savner jeg,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Jeg er et eller andet sted i den svenske skærgård. Der er ikke så meget andet at lave i øjeblikket, så Louise (Kevin Magnussens kone, red.), jeg og et vennepar nyder bare livet. Her er smukt, det er skønt vejr, og jeg har mit træningsudstyr med. Jeg holder formen ved lige, når vi er i land, hvor der er gode muligheder for at gå lange ture og så videre.«

Vis dette opslag på Instagram Meanwhile.... @kevinmagnussen #HaasF1 #CaptainKev #F1 Et opslag delt af Haas F1 Team (@haasf1team) den 20. Apr, 2020 kl. 1.28 PDT

Kevin Magnussen har kørt race, siden han var dreng, og han er ikke vant til ret mange uger uden at sidde bag et rat.

Bortset fra vinterpauserne har han kun én gang oplevet så lang en pause som den nuværende.

Efter sin flotte 2014-sæson med blandt andet andenpladsen i debutgrandprixet i Australien, skulle McLaren finde plads til Fernando Alonso. Det betød, at Magnussen blev sendt ud på reservebænken.

»Det her minder mig på mange måder om 2015. OK, jeg kørte vintertesten tilbage i februar, men det gjorde jeg også i 2015. Forskellen er, at jeg dengang ikke vidste, om jeg kom i gang igen. Men nu ved jeg i det mindste, at vi før eller siden kommer ud og køre igen.«

Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Foto: GIUSEPPE CACACE

Foreløbig er sæsonens ni første grandprixer aflyst eller udskudt.

I øjeblikket er Frankrigs Grand Prix den 28. juni det første planlagte løb, men det ventes også at blive udskudt.

»Jeg ved ikke, hvornår vi kommer i gang igen. Jeg hører de samme rygter, som alle andre, og der snakkes om, hvorvidt der bliver løb i juli. Men det bliver sikkert uden tilskuere, og det bliver nok lidt underligt,« siger Magnussen og tilføjer:

»Men det er selvfølgelig bedre end slet ingen løb.«