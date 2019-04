Et knust hjerte.

Sådan reagerer Kevin Magnussen i emoji-form på nyheden om, at den danske Bestseller-milliardær, Anders Holch Povlsen, har mistet tre børn under terror-eksplosionerne i den srilankanske hovedstad, Colombo.

Den danske Formel 1-kører har igennem årene fået stor økonomisk hjælp i form af sponsorater fra Anders Holch Povlsen.

På sine sociale medier reagerer Kevin Magnussen således:

pic.twitter.com/1teeSUCT28 — Kevin Magnussen (@KevinMagnussen) April 22, 2019

B.T. forsøger at få en kommentar fra Kevin Magnussen.

Anders Holch Povlsens og hans hustru, Anne Holch Povlsen, har sammen fire børn - deres navne begynder alle med bogstavet 'A', og det er i det lys, at Kevin Magnussens besked skal læses.

Bestseller-koncernens Communication Manager, Jesper Stubkier, har over for B.T. bekræftet, at tre af de fire børn af omkommet i eksplosionerne. Det er endnu uvist, hvem af børnene der overlevede tragedien.

'Vi har desværre ingen yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt,' skriver Jesper Stubkier i en e-mail til B.T.

Anne og Anders Holch Povlsen. Foto: OLUFSON JONAS Vis mere Anne og Anders Holch Povlsen. Foto: OLUFSON JONAS

Det var søndag, at otte eksplosioner ramte kirker og hoteller i byen Colombo i feriedestinationen Sri Lanka. Mere end 290 meldes indtil videre dræbt, af dem altså tre danskere.

En talsmand for Sri Lankas regering har mandag formiddag oplyst, at det var en lokal islamistisk organisation, som stod bag massakren - det kan du læse mere om B.T.s liveblog lige her

Øjenvidnet Kieran Arasaratnam fortalte søndag til BBC News, at han så 'en dansk kvinde miste sine tre børn' under bombeangrebet på Hotel Shangri-La:

'Dansk familie med tre børn. Forældrene overlevede. Tre børn omkom tilsyneladende. Jeg har selv tre børn og ved præcis, hvad de føler lige nu,' skrev Kieran Arasaratnam desuden på Facebook.

Kevin Magnussen og Anders Holch Povlsen har siden 2010 sammen haft et anpartsselskab sammen, hvis formål er 'investering i motorsportsaktiviteter' - ret beset er det herigennem, at Kevin Magnussens karriere drives.

Selskabet havde i 2018 overskud for første gang, da bundlinjen endte med et plus på 9,7 millioner. Egenkapitalen er dog stadig skrevet med røde tal: 47,7 millioner kroner.

Anders Holch Povlsen har tidligere fortalt til DR, at han betragter sponsoratet af Kevin Magnussen som 'den mest risikofyldte investering, jeg har deltaget i', men at han ikke var i tvivl om at indlede samarbejdet.

»Jeg syntes, at han virkede som en rigtig guttermand. Det virkede til, at der var et eller andet potentiale. I hvert fald var der et talent, og derfor valgte jeg at hjælpe Kevin,« har Anders Holch Povlsen sagt.

Logoet for Bestseller-tøjmærket 'Jack & Jones' kan igen i år desuden ses på Kevin Magnussens Haas-racer, når danskeren deltager i Formel 1-sæsonen.