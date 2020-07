Kevin Magnussen sluttede fredags-træningen op til VM-premieren på Red Bull Ring i Østrig på en beskeden 15.-plads - et kvart sekund hurtigere end teamkammeraten Romain Grosjean.

»Det var skønt at være tilbage bag rattet. Jeg har savnet at køre bilen og glædet mig så meget til det. Det var godt at lære bilen bedre at kende,« sagde Magnussen, der ligesom resten af Formel 1-feltet har holdt pause siden vintertesterne i februar.

»Jeg synes, vi havde en god dag, og jeg er ganske positiv,« fortsatte danskeren.

»Men hvis der var noget jeg lærte i 2019, så var det, at man ofte følte træningen gik godt, og så fik man problemer i løbet. Så jeg er træt af at sige træningen er gået godt – for så ikke at kunne leve op til det i løbet. I år vil jeg tage det løb for løb, og jeg vil ikke love for meget. Jeg er positiv – men varsom.«

Mercedes-kørerne dominerede træningen med Lewis Hamilton og Valtteri Bottas et halvt sekund foran forfølgerne. Bag de sort-lakerede Mercedeser med påskriften ’End Racism’ fulgte Sergio Perez (Racing Point), Sebastian Vettel (Ferrari), Daniel Ricciardo (Renault) og Lando Norris (McLaren), der alle var over et halvt sekund hurtigere end Magnussen.

»Det er svært at sige hvor konkurrencedygtige vi er,« sagde danskeren.

»Racing Point er virkelig hurtige – de er vist uden for vores rækkevidde. De er så hurtige som vi frygtede efter vintertesterne. McLaren og Renault er også stadig gode, så på den måde er billedet det samme som sidste år. Derefter er det tæt – og det er ikke fordi jeg ikke tror på, at vi kan slås med McLaren og Renault, men de ser stærke ud. På den ande side: Vi har kun kørt en dag – det kan se anderledes ud i morgen.«

Lørdag køres den afsluttende træning fra 12.00 – 13.00 og fra klokken 15.00 afvikles kvalifikationen, der afgør startplaceringerne til søndagens løb.