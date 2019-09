Kevin Magnussens humør efter Ruslands Grand Prix var mildest talt kompliceret.

Da B.T. talte med ham, var han først sur over den straf, der kostede ham ottendepladsen. Og først langt henne i samtalen huskede han på, at han faktisk var blevet klassificeret som nummer ni og dermed sikrede Haas-teamets første VM-point i tre måneder.

»Så jo, jeg er også rigtig glad,« smilede han.

Forinden havde han brugt lang tid på at rase over dommen. Den kom sent i løbet, da han i en skarp duel med Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) kortvarigt var af banen.

»Han pressede mig så meget, at jeg bremsede for sent,« forklarede Magnussen.

Dommerne takserede den lille afkørsel til en tidsstraf på fem sekunder.

»Men jeg tabte en masse tid, jeg tabte placeringen til Perez, og jeg fik en masse skidt på mine dæk, der også kostede mig tid på den følgende omgang. Jeg føler, jeg allerede var blevet straffet,« sagde danskeren.

»Jeg synes helt sikkert, straffen er for hård. Det her er bullshit. Det er en gråzone, men de valgte alligevel at straffe mig.«

De fem sekunder truede med at sende Magnussen helt ud af top-10, men efter en flot slutspurt kunne han snuppe niendepladsen, der udløser to VM-point.

»Jeg fik fra pitten at vide, at jeg havde fået straffen, og at jeg virkelig skulle satse på de sidste omgange. Jeg fik besked på at skrue helt op for motoren. Jeg skulle nærmest levere seks kvalifikationsomgange i træk. Og det gjorde jeg. De sad alle seks lige i skabet!”

»Så jeg er virkelig glad for mit løb. Men jeg føler, FIA har svigtet. Jeg synes, dommerne begik en fejl. Og jeg tror på, de vil indse det. De er mennesker som alle andre, så selvfølgelig begår de fejl. Jeg håber bare, at de vil indse det, og jeg tror, jeg vil tage det op på kørermødet inden Japans Grand Prix.«

Lewis Hamilton (Mercedes) vandt løbet og tog dermed et stort skridt nærmere VM-titlen 2019. Ferrari-kørerne Sebastian Vettel og Charles Leclerc førte fra start, men ødelagde løbet for hinanden, og Vettel udgik, mens Leclerc blev nummer tre efter Hamiltons Mercedes-makker Valtteri Bottas.