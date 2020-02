Coronavirussen hærger i store dele af verden, og det har fået konsekvenser for Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet.

Således er Kinas Grand Prix 19. april udskudt på ubestemt tid, og der er ingen erstatning for løbet fundet.

Og det er en nyhed, som Kevin Magnussen har blandede følelser omkring:

»Det er da ærgerligt. Det synes jeg, men så vi får en lille ferie til gengæld,« siger danskeren til Anders Breinholt i 'Natholdet' på TV 2.

Kevin Magnussen. Foto: Philip Davali Vis mere Kevin Magnussen. Foto: Philip Davali

Aflysningen af Kinas Grand Prix betyder, at Formel 1-feltet får fire ugers ferie i stedet for de to uger, der oprindeligt var planlagt.

Men Kevin Magnussen påpeger, at ferien måske kan blive endnu længere, fordi endnu et grandprix kan være i fare:

»Nu må vi se. Det er Vietnams Grand Prix inden Kina, så den holder vi selvfølgelig også lidt øje med.«

Og Kina og Vietnam er ikke de eneste steder i Asien, hvor der skal køres Formel 1 i 2020. Feltet skal ligeledes forbi Singapore og Japan på den anden side af sommerferien.

Kevin Magnussen havde en skuffende sæson i 2019, hvor han sluttede som nummer 16 i den samlede stilling.

Igen i 2020 skal danskeren køre for det amerikanske hold Haas.

Og igen i år får han franskmanden Romain Grosjean som teamkollega.

Sæsonens første Formel 1-løb nærmer sig. Der er lige omkring en måned til, at Melbourne lægger asfalt til årets første løb.