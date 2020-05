Formel 1-køreren Kevin Magnussen har anlagt sig et stort fuldskæg under corona-pausen.

Han er faktisk ikke sådan lige at kende den 27-årige dansker.

Og det er skæggets skyld, for Kevin Magnussen har ladet sit barbergrej ligge i skuffen og kørt ren 'viking' i ansigtet.

Kevin Magnussen har ikke optrådt meget i tv under corona-pausen fra Formel 1, men Sky Sports havde forleden danskeren igennem via Skype, og der kom en noget anden Magnussen til syne end normalt til diverse racerløb. (tryk på videoen herunder)

@KevinMagnussen spoke about *that* incident at Silverstone on our latest Instagram Live#F1 #DriveToSurvive pic.twitter.com/DmtJcOHGzk — Formula 1 (@F1) May 7, 2020

Kevin Magnussen har blandt andet brugt sin pause fra Formel 1 på at sejle rundt i svensk farvand, og måske har sejlturen i egen sejlbåd inspireret danskeren til at få sig et stort fuldskæg, som er en sand viking værdig.

Sejlturen er dog slut for Kevin Magnussen, som nu holder racerformen ved lige i sin gokart på forskellige baner både på Sjælland og i Jylland.

Det samme gør også Formel 2-køreren Christian Lundgaard, Formel 3-køreren Frederik Vesti og den tidligere Formel 1-kører Jan Magnussen.

Eksempelvis blev flere af dem spottet i deres gokart på banen i Roskilde denne weekend.

Day 43 of UK Lockdown. Kev and his beard seem to be enjoying the lack of open barbers' shops I think it is a great look! Maybe it will be a regular winter break beard from now on?#KM20 #KevinMagnussen #F1 #AKevPhotoADay pic.twitter.com/JWqVP5Tu1a — Kaitey Lewis (@KaiteyLewis) May 6, 2020

Kevin Magnussens skæg har på de sociale medier kastet flere reaktioner af sig, hvor han sammenlignes med hovedpersonen i serien 'Vikings' 'Ragnar Lothbrok'.

Noget tyder på, at Kevin Magnussen snart kan skifte den hidsige gokart ud med sin Haas-racer.

Således forventes det, at Formel 1 indleder sæson i begyndelsen af juli, hvor Østrigs Grand Prix afvikles.

Måske bliver også Storbritanniens og Ungarns grandprixer også i juli måned uden tilskuere.