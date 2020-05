Kevin Magnussen er flere gange blevet kritiseret for sin til tider (for) aggressive kørestil, og der kan da være noget om snakken. Erkender Formel 1-køreren selv.

»Jeg skal da være den første til at indrømme, at jeg er gået over stregen nogle gange. Men jeg mener ikke, at jeg er den eneste, der har gjort det,« lyder hans forklaring.

Emnet kom op i en Instagram-live med F1.com, hvor den danske Haas-kører fortæller, at der 'er helt sikkert nogle kørere, der har haft problemer med det og brokket sig over det'.

Igennem de seneste år har eksempelvis Fernando Alonso og Nico Hülkenberg - der begge pudsigt nok er færdige i Formel 1 - været ude med kritik af Kevin Magnussen, der ikke går over stregen med vilje. Forsikrer han.

Kevin Magnussen i Haas' 2020-racer. Foto: ALBERT GEA

»Jeg ser det sådan her: Man bliver nødt til at gå til grænsen, helt sikkert ikke over. Men man tager den til grænsen i sin kørestil, selv om den nogle gange kan være svær at finde,« siger han i interviewet.

I de seneste år hos Haas har teamet været en del af den berømte 'Best of the rest'-kamp i midterfeltet, og Kevin Magnussen mener, at det også er en af grundene til, at han kan havne i de pressede situationer.

»I det seneste år har jeg kæmpet lige midt i midterfeltet: Hvis man ligger nummer 10, og man bliver indhentet af nummer 11 eller omvendt, er der ét point på spil, og der er i virkeligheden intet at tabe,« forklarer Kevin Magnussen:

»Jeg har haft virkeligt hårde kampe om 10.-pladsen, og nogle af dem gik over grænsen.«

Endnu er Formel 1s 2020-sæson ikke gået i gang på grund af coronakrisen, og det vides faktisk endnu ikke præcis hvordan sæsonen ender med at se ud.