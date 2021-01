»Det er mig, der er rookien!«

Kevin Magnussen har 120 Formel 1-løb på cv'et, men de tæller ikke rigtig, når den 28-årige dansker i weekenden debuterer i det amerikanske IMSA-mesterskab for sportsvogne.

Han skal dele sin Cadillac fra Ganassi-teamet med hollænderen Renger van der Zande og newzealænderen Scott Dixon, og i den sammenhæng er danskeren den nye dreng i klassen.

»Jeg har allerede fået et rigtig godt forhold til Renger og Scott. De er begge to virkelig kompetente – de vandt her i Daytona sidste år, og Renger vandt også i 2019 (sammen med blandt andre Fernando Alonso, red.). Så det er mig, den hænger på – det er mig, der er pres på. Og det er fedt, for jeg elsker nye udfordringer. Det er der, racing for alvor bliver spændende,« siger Magnussen til B.T.

Den 34-årige Renger van der Zande bliver Magnussens faste codriver i hele sæsonen, mens 40-årige Scott Dixon træder til som tredjekører i langdistanceløbene. Det er første gang i karrieren, Kevin Magnussen skal dele sin racerbil med andre.

»Det bliver… interessant,« siger Magnussen eftertænksomt.

»Det er klart, der opstår situationer, hvor man tænker 'hvad gør vi lige her?' For eksempel med pedalerne: Hvis jeg gerne vil have, at de sidder på en bestemt måde, og mine codrivere vil have dem på en anden måde, er man nødt til at finde et kompromis. Men det er faktisk også en spændende udfordring – at man må sætte sig selv lidt til side og tænke: 'Det her kan jeg gode leve med'.«

24-timers-løbet i Daytona starter lørdag klokken 21.40 dansk tid og kan følges på TV3 Sport og Viaplay.