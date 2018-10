Træningen i Mexico var ikke ligefrem vellykket for Kevin Magnussen.

Den danske Formel 1-kører slutter fredag aftens anden træning på sidstepladsen.

'Det var en lang eftermiddag under den mexicanske sol,' skriver Haas på Twitter.

'Der skal arbejdes over natten for at få en bedre forståelse for problemerne i dag,' skriver holdet.

Kevin Magnussen kæmpede flere gange med hypersoftdækkene på bilen, og det var svært for ham at få dem til at fungere. Og det var tydeligt flere gange under træningen, at danskeren bestemt ikke var tilfreds, og på et tidspunkt lød det også over radion at dækkene var 'helt væk', ligesom han også kaldte dem 'en fucking joke'.

Det så bedre ud for Kevin Magnussen, da der blev skiftet til ultrasoft, men han sluttede altså stadig som nummer 20.

I første træning måtte danskeren se sig henvist til en placering som nummer 17, og i anden træning sent fredag dansk tid sluttede Kevin Magnussen altså på sidstepladsen.

Magnussens bedste tid i anden træning lød på 1 minut og 19,670 sekunder, og det var næsten tre sekunder langsommere end Max Verstappen (Red Bull), som var hurtigst. Det var hollænderen også i første træning.

Kevin Magnussen under træningen i Mexico. Foto: Marco Ugarte

Kevin Magnussens holdkammerat Romain Grosjean sluttede fredagens træning som nummer 12.

I det seneste grandprix i USA opnåede Kevin Magnussen en niendeplads, men han blev efterfølgende diskvalificeret for at have brugt for meget brændstof.

Kevin Magnussen er placeret som nummer ni i den samlede stilling med 53 point, mens Grosjean er nummer 13 med 31 point.

I konstruktørernes samlede stilling er Haas nummer fem med 22 point op til Renault på fjerdepladsen efter sværvægterne Mercedes, Ferrari og Red Bull. Lewis Hamiltons (Mercedes) bedste tid i anden træning rakte til en syvendeplads. Hamilton jagter i Mexico sin femte VM-titel i Formel 1, og hans tid rakte til en femteplads i første træning.

Kevin Magnussens franske holdkammerat Romain Grosjean sluttede som nummer 12. Foto: DIEGO

Hamilton er 70 point foran Sebastian Vettel (Ferrari) inden søndagens løb i sæsonens tredjesidste grandprix, hvor der i alt resterer 75 point at køre om.

Derfor skal Lewis Hamilton blot blive nummer syv søndag for at genvinde verdensmesterskabet fra 2017. Endnu en VM-titel vil bringe den 33-årige brite op på siden af den argentinske legende Juan Manuel Fangio, der vandt sine fem titler i 1951, 1954, 1955, 1956 og 1957.

Hamilton blev første gang verdensmester i 2008, og siden fulgte titlen i 2014, 2015 og 2017. Kun ikonet Michael Schumacher har flere verdensmesterskaber end Fangio, da tyskeren har vundet Formel 1 syv gange.

