Der er plads til de største egoer i Formel 1, men ikke nødvendigvis på hjemmefronten.

Den forskel har Kevin Magnussen oplevet, efter han er blevet far. Nok er racerløb vigtig - men det er trods alt ikke det vigtigste i verden, føler danskeren, der er kommet flyvende fra start i denne sæson.

»Når man er F1-kører - og formentlig også enhver anden top-sportsudøver - så vokser man op i en verden, hvor det hele drejer sig om dig,« siger Kevin Magnussen til ESPN forud for grandprixet i Miami, som køres i denne weekend.

Det har ændret sig kraftigt, lyder det fra Haas-køreren.

»Når man blive far, så kommer der en anden, der er vigtigere,« siger han og korrigerer så.

»Man er ikke engang nummer to. Man er helt hernede,« lød det med et grin.

Ifølge mediet sænkede Magnussen også hånden for at markere, hvor langt nede i hierarkiet, han var endt efter datteren Lauras ankomst i starten af 2021. En fødsel, der skete syv uger for tidligt.

Familieforøgelsen har åbnet hans øjne for, at der er et liv udenfor motorsportsverdenen.

»Førhen var jeg bange, mens jeg var i F1. Bange for at miste mit sæde, for ikke at præstere, hvad skal der ske, hvis jeg ikke skal køre Formel 1?, siger han og understreger, at han nu tager det hele med ophøjet ro.

Og derpå kom det uundgåelige spørgsmål. For Magnussen haer jo selv fået racerlivet ind med modermælken, for farmand Jan har altid været et stort navn i den verden, og han har givet kærligheden til sporten videre til sin knægt. Vil det samme ske for den næste Magnussen-generation?

»Det vil jeg være meget forsigtig med at skubbe på for. Jeg vil egentlig holde hende væk fra det, men jeg er glad, så længe hun gør, hvad hun ønsker. Jeg vil støtte hende uanset hvad.«