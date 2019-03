Kevin Magnussen fik med en sjetteplads i Australiens Grand Prix en noget nær optimal start på Formel 1-sæsonen 2019.

»Det var en rigtig god dag! Bilen føltes endnu bedre end i går under kvalifikationen – jeg kunne presse mere og mere efterhånden som tanken blev tømt,« sagde han efter løbet.

I Melbournes Albert Park fik danskeren en flot start, der omgående sendte ham forbi teamkammerat Romain Grosjean og op på sjettepladsen.

»Ja – starten var skidegod,« sagde han efter løbet til B.T.

Resten af eftermiddagen holdt han trods et par udfordringer sjettepladsen. Udfordringerne kom under og efter hans pitstop. Haas-mekanikerne, der sidste år i Australien ødelagde løbet for både Magnussen og Grosjean, var et par sekunder for langsomme.

»Det var ikke vores bedste stop, men det vigtigste er selvfølgelig, at de fik alle fire hjul på,« sagde Magnussen.

Han kom på sine kolde dæk ud af pitten lige foran Nico Hülkenberg (Renault), der forsøgte at gå forbi danskeren. Overhalingsforsøget kom på ydersiden af det snævre Sving 3, og blev iskoldt afvist af danskeren.

»Da jeg kom ud af pitten efter mit stop, var der ikke meget greb. De nye varmetæpper (der ikke varmer dækkene helt så meget op som tidligere, red.) gør det hele lidt tricky, og man kan i hvert fald ikke presse på med det samme – man skøjter lidt rundt, og derfor kom Hülkenberg tæt på. Brokkede han sig over radioen? Det vil også være mærkeligt, hvis han ikke gjorde det…« kommenterede Magnussen.

Teamkammeraten udgik

Romain Grosjean lå i første halvdel af løbet et par sekunder bag Magnussen, men fik problemer efter sit pitstop. Franskmandens stop var ligesom danskerens for langsomt, og da han kort efter stoppede ude på banen, antydede TV-optagelser, at venstre forhjul, der havde drillet under pitstoppet, var årsagen.

»Det er surt for teamet, at vi ikke fik begge biler i mål, for Romain havde helt sikkert fået en god placering og scoret point. Han leverede en super kvalifikation i går, så jeg er ked af at han ikke fik noget ud af det i dag,« sagde Magnussen om teamkammeratens hårde skæbne.

Bottas satte Hamilton på plads

Verdensmesteren Lewis Hamilton (Mercedes) startede fra pole position, men blev allerede inden første sving overhalet af sin teamkammeret Valtteri Bottas. Finnen, der efter en svag 2018-sæson uden sejre er under pres fra Mercedes´ unge reservekører Esteban Ocon, dominerede resten af eftermiddagen, og vandt 21 sekunder for Hamilton, der mod slutningen blev udfordret af Max Verstappen (Red Bull-Renault).

»Det var helt sikkert mit bedste løb nogensinde,« jublede Bottas efter løbet. »Bilen var fantastisk, og jeg havde alting under kontrol.«

»Valtteri kørte et super løb, så tillykke til ham,« sagde Hamilton efter et af sine sjældne nederlag til Mercedes-makkeren.

Efter løbet afslørede en nærmere undersøgelse af verdensmesterens bil, at en del af bunden var beskadiget. Det var uklart, om skaderne var forårsaget af vragdele fra banen eller en tur over en af banens curbs (’kantstene’), men det påvirkede bilen.

»Jeg var aldrig helt tilfreds med bilens balance,« nævnte Hamilton efter løbet.

Ferrari, der havde været hurtigst under vintertesterne, måtte i premiereløbet nøjes med fjerde- og femtepladsen til Sebastian Vettel og Charles Leclerc.