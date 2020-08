2019 var en rutsjebanetur med masser af op- og nedture for Kevin Magnussen. Haas-teamets VF19-model kunne enkelte gange true de tre topteams, men var ved andre lejligheder den langsomste bil i feltet.

Denne sæsons VF20 er langt mere stabil, og nu forklarer Magnussen forskellen på de to biler.

»Man kan godt sige, at vi var for ambitiøse med VF19'eren,« siger han til B.T.

»2019-modellen var rigtig, rigtig stærk en gang imellem – når den peakede, var den virkelig hurtig. Men den virkede kun ved meget specielle lejligheder, og som regel kun over en enkelt omgang og på nye dæk. I løbene fik den hurtigt problemer med dækkene. Den var bare ikke stabil. Og den peakede meget sjældent. I år er vi gået i en anden retning og satser på en mere stabil bil.«

»2020-bilen er rigtig god – og langt bedre i løbene end VF19'eren,« fortsætter Magnussen.

»Når jeg siger, at vores 2020-bil er rigtig god, handler det ikke om, at den er helt vildt hurtig. Vi er overhovedet ikke hurtige nok – vi er et af de langsomste teams. Det handler om, at den er rigtig god at gøre. Den er stabil – dét, den kan, kan den hele tiden. Og det er en rigtig god kvalitet!«

Ændringen fra den temperamentsfulde VF19 til den stabile VF20 skyldes et nyt designkoncept for hele bilen.

»Det er et andet koncept, som vi tror mere på. Men når man ændrer koncept så radikalt, som vi har gjort, er det svært ikke at tage et skridt tilbage. Vi er på vej i en bedre retning, men det har kostet lidt lige nu og her,« forklarer Magnussen.

»Den bil, vi har udviklet til i år, er meget nemmere at arbejde med – lige nu er den bare for langsom. Men det er tidligt i processen, og der er masser af potentiale. Nogle gange er man nødt til at tage et skridt frem for at tage to frem. Langsigtet var det helt klart den rigtige beslutning at skifte retning.«

Magnussen er imponeret over, hvordan det lille Haas-team har formået at skifte designkoncept.

»Det er flot, at teamet har opnået det, vi ledte efter med 2020-bilen. Det er hårdt og frustrerende, at vi har måttet tage et kæmpe skridt tilbage for at opnå det, men det var nødvendigt, for at vi kan komme endnu stærkere tilbage.«